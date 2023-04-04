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Fenerbahçe'de Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de son olarak alınan Beşiktaş yenilgisi sonrası oklar teknik direktör Jorge Jesus'un üzerine çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı ayrılık açıklamalarıyla gündeme gelen Portekizli çalıştırıcının kredisi kalmadı. Yeni sezon öncesi Jesus ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'de taraftarlar, takımın başında görmek istedikleri 3 hoca adayını belirledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 17:17
Fenerbahçe'de Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'un gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yaptı.

Fenerbahçe'de Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor

2022/2023 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, ses getiren bir hamleye imza attı.

Fenerbahçe'de Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor

Geçtiğimiz sezona Vitor Pereira ile başlayan ve İsmail Kartal ile bitiren Kanarya, sezon başında flaş bir hamleye imza attı.

Fenerbahçe'de Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor

Fenerbahçe, kariyerinde Benfica, Flamengo ve Sporting Lizbon gibi takımları çalıştıran ve onlarca kupa kazanan teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

Fenerbahçe'de Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor

Yönetim, 68 yaşındaki çalıştırıcıyla tek sezonluk sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor

Sezona hızlı bir giriş yapan ve yarıştığı kulvarlarda liderliğe kadar yükselen Fenerbahçe'de ilerleyen haftalarda düşüş başladı.

Fenerbahçe'de Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor

Dünya Kupası öncesi sahasında Giresunspor'a yenilen sarı-lacivertliler, turnuva sonrası çıktığı Trabzonspor ve Galatasaray maçlarından da mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda da Sevilla'ya elenen Kanarya, ligin 27. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Fenerbahçe'de Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor

Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında adeta kabusu yaşadı.

Fenerbahçe'de Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor

Sarı-lacivertliler, 10 kişi kalan rakibine 4-2 mağlup olarak bu sezonki dördüncü derbisinden de galibiyet çıkaramadı.

Fenerbahçe'de Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor

Fenerbahçe'de hem oynanan oyun hem de alınan sonuç tepki toplarken, eleştiri okları teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi.

Fenerbahçe'de Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor

Bu sezon derbi kazanamadığı için eleştirilen 68 yaşındaki çalıştırıcı, üçlü savunma sisteminde de ısrarcı olduğu için tepki topladı.

Fenerbahçe'de Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor

Sarı-lacivertli taraftarların, geçtiğimiz haftalarda Brezilya basınına yaptığı "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorlanıyorum." açıklaması yaparak ayrılık sinyali veren Jesus'a sabrı kalmadı.

Fenerbahçe'de Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılacağının yüksek sesle dile getirilmesinin ardından taraftarlar da gönüllerindeki teknik adam isimlerini sosyal medyadan yazdıkları mesajlarla belirtti.

Fenerbahçe'de Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor

AYKUT KOCAMAN, ABDULLAH AVCI VE SERGEN YALÇIN...

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli futbolseverler, eski hocaları Aykut Kocaman ile birlikte Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayıp ardından takım çalıştırmayan Sergen Yalçın ve Trabzonspor'da 3 kupa kaldırıp yolları ayrılan Abdullah Avcı'nın isimlerini telaffuz etti.

Fenerbahçe'de Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor

Aykut Kocaman, 2010-2013 ve 2017-2018 olmak üzere iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Fenerbahçe'de Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor

Başakşehir ve Beşiktaş'ta da görev yapan Abdullah Avcı, son olarak Trabzonspor'da görev almış ve geçtiğimiz mart ayında istifa etmişti.

Fenerbahçe'de Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor

En son Beşiktaş'ı çalıştıran ve Aralık 2021'de siyah-beyazlılardan ayrılan Sergen Yalçın ise o tarihten bu yana takım çalıştırmadı.

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