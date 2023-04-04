Fenerbahçe'de Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'un gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yaptı.
Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'un gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yaptı.
2022/2023 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, ses getiren bir hamleye imza attı.
Geçtiğimiz sezona Vitor Pereira ile başlayan ve İsmail Kartal ile bitiren Kanarya, sezon başında flaş bir hamleye imza attı.
Fenerbahçe, kariyerinde Benfica, Flamengo ve Sporting Lizbon gibi takımları çalıştıran ve onlarca kupa kazanan teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.
Yönetim, 68 yaşındaki çalıştırıcıyla tek sezonluk sözleşme imzaladı.
Sezona hızlı bir giriş yapan ve yarıştığı kulvarlarda liderliğe kadar yükselen Fenerbahçe'de ilerleyen haftalarda düşüş başladı.
Dünya Kupası öncesi sahasında Giresunspor'a yenilen sarı-lacivertliler, turnuva sonrası çıktığı Trabzonspor ve Galatasaray maçlarından da mağlubiyetle ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda da Sevilla'ya elenen Kanarya, ligin 27. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti.
Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında adeta kabusu yaşadı.
Sarı-lacivertliler, 10 kişi kalan rakibine 4-2 mağlup olarak bu sezonki dördüncü derbisinden de galibiyet çıkaramadı.
Fenerbahçe'de hem oynanan oyun hem de alınan sonuç tepki toplarken, eleştiri okları teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi.
Bu sezon derbi kazanamadığı için eleştirilen 68 yaşındaki çalıştırıcı, üçlü savunma sisteminde de ısrarcı olduğu için tepki topladı.
Sarı-lacivertli taraftarların, geçtiğimiz haftalarda Brezilya basınına yaptığı "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorlanıyorum." açıklaması yaparak ayrılık sinyali veren Jesus'a sabrı kalmadı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılacağının yüksek sesle dile getirilmesinin ardından taraftarlar da gönüllerindeki teknik adam isimlerini sosyal medyadan yazdıkları mesajlarla belirtti.
AYKUT KOCAMAN, ABDULLAH AVCI VE SERGEN YALÇIN...
Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli futbolseverler, eski hocaları Aykut Kocaman ile birlikte Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayıp ardından takım çalıştırmayan Sergen Yalçın ve Trabzonspor'da 3 kupa kaldırıp yolları ayrılan Abdullah Avcı'nın isimlerini telaffuz etti.
Aykut Kocaman, 2010-2013 ve 2017-2018 olmak üzere iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.
Başakşehir ve Beşiktaş'ta da görev yapan Abdullah Avcı, son olarak Trabzonspor'da görev almış ve geçtiğimiz mart ayında istifa etmişti.
En son Beşiktaş'ı çalıştıran ve Aralık 2021'de siyah-beyazlılardan ayrılan Sergen Yalçın ise o tarihten bu yana takım çalıştırmadı.