Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Menajerine talimat verdi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk etti.
Sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçtiği ve 10 kişi kalan rakibine 4-2 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun (2), Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar kaydetti.
Fenerbahçe'nin golleriyse Enner Valencia (p) ve İrfan Can Kahveci'den geldi.
Öte yandan sarı-lacivertlilerde Valencia bir penaltı atışından faydalanamadı.
Beşiktaş'a karşı taraftarı önünde şok bir yenilgi alarak zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar şimdiden başladı.
Jorge Jesus ile yola devam etmesi beklenmeyen sarı-lacivertliler, bir an önce yeni teknik direktörü takımın başına getirerek transferlerini gerçekleştirmek istiyor.
Kanarya'da sezon sonunda takımdan ayrılacak isimler ise neredeyse kesinleşti.
Forma şansı bulamayan ve az süre alan oyuncularla yola devam etmeyi planlamayan sarı-lacivertlilerde bir ayrılık yolda...
SERDAR DURSUN AYRILIYOR
Fenerbahçe'de istediği süreleri alamayan Serdar Dursun sezon sonunda kulüpten ayrılmayı düşünüyor.
ALMANYA VE POLONYA'DAN TEKLİFLER VAR
Tecrübeli futbolcuya Almanya ve Polonya'dan ciddi teklifler var.
AYRILIĞI KAFASINA KOYDU
Menajeriyle konuşan Serdar'ın ayrılığı kafasına koyduğu belirtildi.
Serdar Dursun bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı.
31 yaşındaki forvet, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Serdar'ın Fenerbahçe ile olan sözlemesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Deneyimli golcünün sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon Euro.