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Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Menajerine talimat verdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, 2022/2023 sezonunun sona ermesiyle birlikte sil baştan bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Birçok ismi takımdan göndermeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde deneyimli futbolcuyla yollar ayrılıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 13:17
Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Menajerine talimat verdi

Jorge Jesus ile yola devam etmesi beklenmeyen sarı-lacivertliler, bir an önce yeni teknik direktörü takımın başına getirerek transferlerini gerçekleştirmek istiyor.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Menajerine talimat verdi

Kanarya'da sezon sonunda takımdan ayrılacak isimler ise neredeyse kesinleşti.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Menajerine talimat verdi

Forma şansı bulamayan ve az süre alan oyuncularla yola devam etmeyi planlamayan sarı-lacivertlilerde bir ayrılık yolda...

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Menajerine talimat verdi

SERDAR DURSUN AYRILIYOR

Fenerbahçe'de istediği süreleri alamayan Serdar Dursun sezon sonunda kulüpten ayrılmayı düşünüyor.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Menajerine talimat verdi

ALMANYA VE POLONYA'DAN TEKLİFLER VAR

Tecrübeli futbolcuya Almanya ve Polonya'dan ciddi teklifler var.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Menajerine talimat verdi

AYRILIĞI KAFASINA KOYDU

Menajeriyle konuşan Serdar'ın ayrılığı kafasına koyduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Menajerine talimat verdi

Serdar Dursun bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Menajerine talimat verdi

31 yaşındaki forvet, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Menajerine talimat verdi

Serdar'ın Fenerbahçe ile olan sözlemesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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