Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe tarihi tersten yazdı! 62 yıl sonra gelen hüsran

Fenerbahçe tarihi tersten yazdı! 62 yıl sonra gelen hüsran

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe son olarak dev derbide Beşiktaş'a sahasında 4-2'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından ise sarı lacivertliler 1960-61 sezonundan sonra bir ilk yaşadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 06:50
Fenerbahçe tarihi tersten yazdı! 62 yıl sonra gelen hüsran

Takvim'in derlediği habere göre Fenerbahçe, bu sezon tarihi bir derbi başarısızlığı yaşadı. Sarı Lacivertliler Süper Lig tarihinde 1960-61 sezonunun ardından ikinci kez bir sezon da hem Galatasaray hem de Beşiktaş'tan iç sahada 3 ve üstünde gol yedi. Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde sahasında Galatasaray'a 3-0, Beşiktaş'a 4-2 kaybetti. Sarı-Lacivertliler, 1960-61 sezonunda ise 18 Aralık 1960'da Galatasaray'a sahasında 5-0, 25 Aralık 1960 tarihinde ise Beşiktaş'a yine sahasında 3-0 yenilmişti.

Fenerbahçe tarihi tersten yazdı! 62 yıl sonra gelen hüsran

3'LÜ DEFANS KABUSU

Fenerbahçe'nin bu sezonki genel derbi performansı da sınıfta kaldı. Sarı-Lacivertliler bu sezon oynadığı 4 derbi maçın 3'ünü kaybederken, sadece Vodafone Park'ta Beşiktaş ile berabere kalmıştı. Derbi performansı Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin en büyük kabusu oldu. İşin ilginç tarafı ise Kanarya'nın galibiyet alamadığı bu derbi maçların tümünde 3'lü defans ile çıkması oldu.

Fenerbahçe tarihi tersten yazdı! 62 yıl sonra gelen hüsran

Süper ig'de en fazla golü Beşiktaş'tan yiyen Altay Bayındır, Ankaragücü ve Fenerbahçe formalarıyla Siyah-Beyazlılar'dan 8 maçta 17 gol yedi. İşte o maçlar: 2022-2023 sezonu: Fenerbahçe- Beşiktaş: 2-4, Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-0. 2021-2022 sezonu: Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1. 2020-2021 sezonu: Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4, Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1. 2019-2020 sezonu: Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-1, Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-0, 2018-2019 sezonu: Beşiktaş- Ankaragücü: 4-1.

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