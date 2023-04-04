Fenerbahçe tarihi tersten yazdı! 62 yıl sonra gelen hüsran

Takvim'in derlediği habere göre Fenerbahçe, bu sezon tarihi bir derbi başarısızlığı yaşadı. Sarı Lacivertliler Süper Lig tarihinde 1960-61 sezonunun ardından ikinci kez bir sezon da hem Galatasaray hem de Beşiktaş'tan iç sahada 3 ve üstünde gol yedi. Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde sahasında Galatasaray'a 3-0, Beşiktaş'a 4-2 kaybetti. Sarı-Lacivertliler, 1960-61 sezonunda ise 18 Aralık 1960'da Galatasaray'a sahasında 5-0, 25 Aralık 1960 tarihinde ise Beşiktaş'a yine sahasında 3-0 yenilmişti.