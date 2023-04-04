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Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta? | Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. İki takım da mutlak galibiyet istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 15:50
Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta? | Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fenerbahçe - Kayserispor MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final ile devam ediyor. Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 6 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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