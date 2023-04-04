Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası soyunma odası tartışması ortaya çıktı! Jesus'tan flaş cevap...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Galatasaray'ın gündemindeki Musa Barrow'un menajerinden transfer itirafı!
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Galatasaray'ın gündemindeki Musa Barrow'un menajerinden transfer itirafı!
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler dev derbiye rakibine 4-2 mağlup oldu.
10 kişi kalan ezeli rakibine mağlup olan Fenerbahçe'de oklar yönetime çevrildi.
Fenerbahçe'nin bu sene derbi galibiyeti alamamasının hatırlatılması üzerine Deus, "Galip geldiğimiz zaman da mağlup olduğumuzda da öz eleştirimizi yaparız.
Bu maç için de öyle olacak, bundan kaçmayacağız. Analizimi yapacağız ama benim düşünceme göre bu maçta olan olaylar diğer büyük maçlardan farklıydı.
Evet rakibimizin gerisindeyiz ama şampiyonluk yarışının dışında kaldık diyemem.
Sonuna kadar savaşmalıyız. Lig sonunda bunları değerlendiririz. Şu an ligi kaybettik diyemem" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe bu sezon Jesus yönetiminde henüz derbi galibiyeti alamadı.
Tecrübeli çalıştırıcı Trabzonspor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0 ve Beşiktaş'a 4-2 mağlup olmasının ardından sarı lacivertli taraftarlardan büyük tepki gösterildi.
KADIKÖY'DE "İSTİFA" SESLERİ
Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarları derbi yenilgisinin ardından isyan etti.
Beşiktaş'a karşı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan sarı-lacivertli takıma büyük tepki vardı.
Üstelik Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasına rağmen alınan bu olumsuz sonuç tribünleri sinirlendirdi.
Derbi mağlubiyetinin ardından istifa sesleri yükselen Kadıköy'de Ali Koç soyunma odasına indi.
4 gol yiyerek büyük hayal kırıklığı yaratan sarı-lacivertli takımın mücadele sonrası soyunma odasına inen başkan Ali Koç'tan ciddi bir tepki geldi.
Milliyet'in haberine göre, Ali Koç sarı-lacivertli oyunculara, "Ne bu hal? Bu durum kabul edilemez" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
JESUS'TAN FLAŞ CEVAP!
Futbolculara yapılan eleştirileri karşısında Teknik Direktör Jesus'un da Ali Koç'un bu çıkışına sesssiz kalmadığı bildirildi.
Portekizli çalıştırıcının bu duruma tepki göstererek başkanın ne söyleyecekse oyunculara değil kendisine söylemesi gerektiğini dile getirdiği kaydedildi.