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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası soyunma odası tartışması ortaya çıktı! Jesus'tan flaş cevap...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 4-2 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı. Derbiyi kaybeden Fenerbahçe'de sular ısınırken soyunma odası tartışması ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus ve Ali Koç arasında sinirler gerildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 10:39 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 10:51
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası soyunma odası tartışması ortaya çıktı! Jesus'tan flaş cevap...

Fenerbahçe'nin bu sene derbi galibiyeti alamamasının hatırlatılması üzerine Deus, "Galip geldiğimiz zaman da mağlup olduğumuzda da öz eleştirimizi yaparız.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası soyunma odası tartışması ortaya çıktı! Jesus'tan flaş cevap...

Bu maç için de öyle olacak, bundan kaçmayacağız. Analizimi yapacağız ama benim düşünceme göre bu maçta olan olaylar diğer büyük maçlardan farklıydı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası soyunma odası tartışması ortaya çıktı! Jesus'tan flaş cevap...

Evet rakibimizin gerisindeyiz ama şampiyonluk yarışının dışında kaldık diyemem.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası soyunma odası tartışması ortaya çıktı! Jesus'tan flaş cevap...

Sonuna kadar savaşmalıyız. Lig sonunda bunları değerlendiririz. Şu an ligi kaybettik diyemem" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası soyunma odası tartışması ortaya çıktı! Jesus'tan flaş cevap...

Fenerbahçe bu sezon Jesus yönetiminde henüz derbi galibiyeti alamadı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası soyunma odası tartışması ortaya çıktı! Jesus'tan flaş cevap...

Tecrübeli çalıştırıcı Trabzonspor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0 ve Beşiktaş'a 4-2 mağlup olmasının ardından sarı lacivertli taraftarlardan büyük tepki gösterildi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası soyunma odası tartışması ortaya çıktı! Jesus'tan flaş cevap...

KADIKÖY'DE "İSTİFA" SESLERİ

Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarları derbi yenilgisinin ardından isyan etti.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası soyunma odası tartışması ortaya çıktı! Jesus'tan flaş cevap...

Beşiktaş'a karşı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan sarı-lacivertli takıma büyük tepki vardı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası soyunma odası tartışması ortaya çıktı! Jesus'tan flaş cevap...

Üstelik Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasına rağmen alınan bu olumsuz sonuç tribünleri sinirlendirdi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası soyunma odası tartışması ortaya çıktı! Jesus'tan flaş cevap...

Derbi mağlubiyetinin ardından istifa sesleri yükselen Kadıköy'de Ali Koç soyunma odasına indi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası soyunma odası tartışması ortaya çıktı! Jesus'tan flaş cevap...

4 gol yiyerek büyük hayal kırıklığı yaratan sarı-lacivertli takımın mücadele sonrası soyunma odasına inen başkan Ali Koç'tan ciddi bir tepki geldi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası soyunma odası tartışması ortaya çıktı! Jesus'tan flaş cevap...

Milliyet'in haberine göre, Ali Koç sarı-lacivertli oyunculara, "Ne bu hal? Bu durum kabul edilemez" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası soyunma odası tartışması ortaya çıktı! Jesus'tan flaş cevap...

JESUS'TAN FLAŞ CEVAP!

Futbolculara yapılan eleştirileri karşısında Teknik Direktör Jesus'un da Ali Koç'un bu çıkışına sesssiz kalmadığı bildirildi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası soyunma odası tartışması ortaya çıktı! Jesus'tan flaş cevap...

Portekizli çalıştırıcının bu duruma tepki göstererek başkanın ne söyleyecekse oyunculara değil kendisine söylemesi gerektiğini dile getirdiği kaydedildi.

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