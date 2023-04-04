Sarı-lacivertliler, 1960-61 sezonunda kendi evinde G.Saray ve Beşiktaş'tan 3 gol ve üstünde yemişti. 62 yıl sonra bu kötü istatistiği tekrarladı. Galatasaray'dan 3, Beşiktaş'tan 4 gol yedi. O dönemde sahasında Kartal'a 3-1, Cimbom'a ise 5-0 kaybetmişti. Fenerbahçe o sezonu şampiyon tamamlamıştı.
Sarı-lacivertliler, 1960-61 sezonunda kendi evinde G.Saray ve Beşiktaş'tan 3 gol ve üstünde yemişti. 62 yıl sonra bu kötü istatistiği tekrarladı. Galatasaray'dan 3, Beşiktaş'tan 4 gol yedi. O dönemde sahasında Kartal'a 3-1, Cimbom'a ise 5-0 kaybetmişti. Fenerbahçe o sezonu şampiyon tamamlamıştı.