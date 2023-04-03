Ali Koç yönetimi ve Jorge Jesus'un idaresinde sezona iddialı giren Fenerbahçe, son haftalara yaklaşırken bir kez daha hüsran yaşadı. Bu yıl derbilerde yüzü gülmeyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısısında da evinde şok bir yenilgi aldı. Daha önce Galatasaray ve Trabzonspor'a mağlup olan Kanarya, ilk yarıda berabere kaldığı siyah-beyazlılara karşı bu kez dört gollü bir mağlubiyet yaşadı. Derbilerde ilk gollerini Beşiktaş'a atabilen Fenerbahçe'de tribünler isyan bayrağını çekti. Taraftarlar, Beşiktaş'ın gollerinin ardından patlama yaşayarak protestoya başladı.

ALKIŞLAR BEŞİKTAŞ'A

Ülker Stadı'nı dolduran sarı-lacivertli taraftarların ana hedefinde yönetim vardı. Beşiktaş'ın art arda gelen golleri sonrası Başkan Ali Koç ve yönetimini protesto için tüm stat tek ses oldu. 'Yönetim istifa' tezahüratıyla Kadıköy'ü inleten sarı-lacivertliler, oyunculara da tepkisini gösterdi. Futbolcular da tribünlerin ıslığından nasibini aldı. İrfan Can'ın skoru 4-2 yapan golünden sonra yuhalama sesleri yükseldi. Taraftarlar, derbiden zaferle ayrılan ezeli rakipleri Beşiktaş'ı ise alkışladı. Cenk Tosun mücadelenin son anlarında alkışlar arasında oyundan çıktı.