Haberler Fenerbahçe Yönetim istifa

Yönetim istifa

Bir derbide daha kaybeden Fenerbahçe’de taraftarlar patlama yaşadı Yönetimi hedefe alan sarı-lacivertliler, futbolculara da tepki gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Yönetim istifa

Ali Koç yönetimi ve Jorge Jesus'un idaresinde sezona iddialı giren Fenerbahçe, son haftalara yaklaşırken bir kez daha hüsran yaşadı. Bu yıl derbilerde yüzü gülmeyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısısında da evinde şok bir yenilgi aldı. Daha önce Galatasaray ve Trabzonspor'a mağlup olan Kanarya, ilk yarıda berabere kaldığı siyah-beyazlılara karşı bu kez dört gollü bir mağlubiyet yaşadı. Derbilerde ilk gollerini Beşiktaş'a atabilen Fenerbahçe'de tribünler isyan bayrağını çekti. Taraftarlar, Beşiktaş'ın gollerinin ardından patlama yaşayarak protestoya başladı.

ALKIŞLAR BEŞİKTAŞ'A

Ülker Stadı'nı dolduran sarı-lacivertli taraftarların ana hedefinde yönetim vardı. Beşiktaş'ın art arda gelen golleri sonrası Başkan Ali Koç ve yönetimini protesto için tüm stat tek ses oldu. 'Yönetim istifa' tezahüratıyla Kadıköy'ü inleten sarı-lacivertliler, oyunculara da tepkisini gösterdi. Futbolcular da tribünlerin ıslığından nasibini aldı. İrfan Can'ın skoru 4-2 yapan golünden sonra yuhalama sesleri yükseldi. Taraftarlar, derbiden zaferle ayrılan ezeli rakipleri Beşiktaş'ı ise alkışladı. Cenk Tosun mücadelenin son anlarında alkışlar arasında oyundan çıktı.

DİĞER
Aboneler beğenmedi! Şeyma Subaşı’nın partisini çok renksiz buldular!
Başkan Erdoğan'a seccade hediye edildi: Bu seccade ayaklarla basılmak için değil, 15 Mayıs'ta şükür namazı kılacağız
G.Saray'da ayrılık sinyali!
Yönetimden flaş Buruk kararı! G.Saray'da keyifler yerine geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe transferden vazgeçti!
Osayi-Samuel'e Premier Lig'ten flaş teklif!
Başakşehir TOKİ kura çekiliş sonuçları ve kazananlar isim listesi
Arnavutköy TOKİ kura sonuç, kazananlar isim listesi
Esenler TOKİ canlı yayın izle 3 Nisan!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu yorumladı! Arda Güler'in pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı! Arda Güler'in pozisyonu penaltı mı? 01:22
Kadıköy'de büyük tepki: Yönetim istifa! Kadıköy'de büyük tepki: Yönetim istifa! 01:22
Deus: Kafamızı kaldırmamız gerekiyor! Deus: Kafamızı kaldırmamız gerekiyor! 01:22
Kocadağ: Allah'ın adaleti şaşmıyor! Kocadağ: Allah'ın adaleti şaşmıyor! 01:22
G.Saray'dan son dakika Lale Orta paylaşımı! G.Saray'dan son dakika Lale Orta paylaşımı! 01:22
Güneş'ten Tayyip Talha açıklaması! Güneş'ten Tayyip Talha açıklaması! 01:22
Daha Eski
Derbide kazanan Beşiktaş! Derbide kazanan Beşiktaş! 01:22
Beşiktaş F.Bahçe'ye yaklaştı! İşte güncel puan durumu... Beşiktaş F.Bahçe'ye yaklaştı! İşte güncel puan durumu... 01:22
Derbide penaltı ve kırmızı kart kararı! Derbide penaltı ve kırmızı kart kararı! 01:22
Derbide 2 kritik pozisyon! Önce Valencia sonra Abou... Derbide 2 kritik pozisyon! Önce Valencia sonra Abou... 01:22
Beşiktaş'tan flaş hakem tepkisi! Beşiktaş'tan flaş hakem tepkisi! 01:22
Kadıköy'de penaltı kararı! İşte o pozisyon... Kadıköy'de penaltı kararı! İşte o pozisyon... 01:22