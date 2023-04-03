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Valencia krallığa koşuyor

Kanarya’nın süper yıldızı Enner Valencia, Beşiktaş’ı da boş geçmedi. Ekvadorlu yıldız penaltıdan siyahbeyazlıların ağlarını havalandırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Valencia krallığa koşuyor

Kanarya'nın süper yıldızı Enner Valencia, Beşiktaş'ı da boş geçmedi. Ekvadorlu yıldız penaltıdan siyahbeyazlıların ağlarını havalandırdı. Arka arkaya 6. maçta da golünü attı. Toplamda 26 gole ulaşarak krallık yarışında emin adımlarla ilerliyor.

İrfan Can 4. golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, ikinci devrede oyuna dahil oldu. 27 yaşındaki futbolcunun bir müthiş şutunu Mert Günok çıkardı. Maç sonuna doğru bir vuruşu filelerle buluştu. Bu sezon 4. golünü attı. Ancak gole rağmen protesto edildi.

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