TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza dev talip! O ismin yerine gidiyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe dev derbide Beşiktaş'ı konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe dev derbide Beşiktaş'ı konuk etti.
Sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçtiği ve 10 kişi kalan rakibine 4-2 yenilerek zirve yolunda ağır bir yara aldı.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller Cenk Tosun (2), Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar'dan geldi.
Fenerbahçe'nin tek golüyse Enner Valencia'dan (p) geldi.
Ekvadorlu yıldız ayrıca mücadele sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken bir penaltı atışından yararlanamadı.
Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyetinin üzüntüsü yaşanırken, bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdikleri başarılı performansla beğeni toplayan isimler, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde bu sezon dikkat çeken isimlerin başındaysa Ferdi Kadıoğlu geliyor.
Gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi olan milli futbolcu, birçok Avrupa devini peşine taktı.
Adı Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Napoli ile anılan yıldız oyuncuyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
FERDİ'YE INTER KANCASI
İtalyan basını, Inter'in Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldığını yazdı.
DUMFRIES'İN YERİNE GELECEK
Haberde Serie A devinin, performansı Dünya Kupası'ndan sonra düşüşe geçen Denzel Dumfries ile sezon sonunda yollarını ayıracağı duyuruldu.
Hollandalı futbolcunun yerine transfer yapacak olan Inter'in, Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldığı belirtildi.
Inter'in sezon sonunda Ferdi için resmi teklif yapması bekleniyor.
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıktı.
Milli yıldız, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.
İşte o haber...