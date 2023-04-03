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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza dev talip! O ismin yerine gidiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-2'lik skorla mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, Avrupa devinin sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusunu gündemine aldığını yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 11:54
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza dev talip! O ismin yerine gidiyor

Fenerbahçe'nin tek golüyse Enner Valencia'dan (p) geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza dev talip! O ismin yerine gidiyor

Ekvadorlu yıldız ayrıca mücadele sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken bir penaltı atışından yararlanamadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza dev talip! O ismin yerine gidiyor

Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyetinin üzüntüsü yaşanırken, bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdikleri başarılı performansla beğeni toplayan isimler, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza dev talip! O ismin yerine gidiyor

Sarı-lacivertlilerde bu sezon dikkat çeken isimlerin başındaysa Ferdi Kadıoğlu geliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza dev talip! O ismin yerine gidiyor

Gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi olan milli futbolcu, birçok Avrupa devini peşine taktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza dev talip! O ismin yerine gidiyor

Adı Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Napoli ile anılan yıldız oyuncuyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza dev talip! O ismin yerine gidiyor

FERDİ'YE INTER KANCASI

İtalyan basını, Inter'in Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldığını yazdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza dev talip! O ismin yerine gidiyor

DUMFRIES'İN YERİNE GELECEK

Haberde Serie A devinin, performansı Dünya Kupası'ndan sonra düşüşe geçen Denzel Dumfries ile sezon sonunda yollarını ayıracağı duyuruldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza dev talip! O ismin yerine gidiyor

Hollandalı futbolcunun yerine transfer yapacak olan Inter'in, Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza dev talip! O ismin yerine gidiyor

Inter'in sezon sonunda Ferdi için resmi teklif yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza dev talip! O ismin yerine gidiyor

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldıza dev talip! O ismin yerine gidiyor

Milli yıldız, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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