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FENERBAHÇE HABERİ: Brezilya'dan şok Jorge Jesus iddiası!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında derbide evinde Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Taraftarlar karşılaşmada yönetimi istifaya davet etmiş, sosyal medyada da Jorge Jesus'u yoğun bir şekilde eleştirmişti. Portekizli teknik adam için Brezilya basınından flaş bir iddia geldi. İşte haberin ayrıntıları... | Fb spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 18:48 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 19:48
FENERBAHÇE HABERİ: - Portekiz'den şok Jorge Jesus iddiası!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş dev derbide kozlarını paylaştı.

FENERBAHÇE HABERİ: - Portekiz'den şok Jorge Jesus iddiası!

Karşılaşmada 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, rakibinin 10 kişi kalmasından sonra bir penaltı kaçırdı.

FENERBAHÇE HABERİ: - Portekiz'den şok Jorge Jesus iddiası!

58. dakikadan itibaren maçın şekli değişti ve siyah-beyazlı ekip vites arttırarak mücadeleyi 4-2 kazandı.

FENERBAHÇE HABERİ: - Portekiz'den şok Jorge Jesus iddiası!

Bu sonuç ile şampiyonluk yarışında büyük yara alan Kanarya, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ: - Portekiz'den şok Jorge Jesus iddiası!

Teknik direktör Jorge Jesus ise derbide takımının başında yer alamadı.

FENERBAHÇE HABERİ: - Portekiz'den şok Jorge Jesus iddiası!

Tecrübeli hoca önceki hafta oynanan Alanyaspor maçında kırmızı kart görmüştü.

FENERBAHÇE HABERİ: - Portekiz'den şok Jorge Jesus iddiası!

68 yaşındaki çalıştırıcının 30 Haziran 2023 tarihinde sözleşmesi sona erecek.

FENERBAHÇE HABERİ: - Portekiz'den şok Jorge Jesus iddiası!

Brezilya basını ise Jorge Jesus için flaş bir iddia ortaya attı.

FENERBAHÇE HABERİ: - Portekiz'den şok Jorge Jesus iddiası!

aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in derlediği habere göre; Jesus, ayrılık için haziranı beklemeyebilir.

FENERBAHÇE HABERİ: - Portekiz'den şok Jorge Jesus iddiası!

Ayrıca haberde, erken ayrılık kararının en büyük sebebinin derbi mağlubiyeti ve şampiyonluk yolunda alınan yara olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: - Portekiz'den şok Jorge Jesus iddiası!

Jesus'un Brezilya basınına verdiği demeçten sonra yıprandığı da yazıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: - Portekiz'den şok Jorge Jesus iddiası!

Portekizli hoca Brezilya basınına, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çektim.

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