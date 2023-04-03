FENERBAHÇE HABERİ: Brezilya'dan şok Jorge Jesus iddiası!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş dev derbide kozlarını paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş dev derbide kozlarını paylaştı.
Karşılaşmada 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, rakibinin 10 kişi kalmasından sonra bir penaltı kaçırdı.
58. dakikadan itibaren maçın şekli değişti ve siyah-beyazlı ekip vites arttırarak mücadeleyi 4-2 kazandı.
Bu sonuç ile şampiyonluk yarışında büyük yara alan Kanarya, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kaldı.
Teknik direktör Jorge Jesus ise derbide takımının başında yer alamadı.
Tecrübeli hoca önceki hafta oynanan Alanyaspor maçında kırmızı kart görmüştü.
68 yaşındaki çalıştırıcının 30 Haziran 2023 tarihinde sözleşmesi sona erecek.
Brezilya basını ise Jorge Jesus için flaş bir iddia ortaya attı.
aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in derlediği habere göre; Jesus, ayrılık için haziranı beklemeyebilir.
Ayrıca haberde, erken ayrılık kararının en büyük sebebinin derbi mağlubiyeti ve şampiyonluk yolunda alınan yara olduğu ifade edildi.
Jesus'un Brezilya basınına verdiği demeçten sonra yıprandığı da yazıldı.
Portekizli hoca Brezilya basınına, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çektim.
Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor.
Şimdilik hepinizi kucaklıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Tecrübeli hocanın Flamengo ve Brezilya Milli Takımı ile adı sıkça geçiyor.