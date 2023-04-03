Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Arda Güler...

İkinci penaltıya zaten itiraz etmeye gerek yok. Yüzde yüz doğru karar. Arda 'Ağabey ayağıma vuruyor' dedi. Ben de tam tersini gördüm. 'Oğlum nasıl vuruyor' dedim. O da öyle deyince ben artık bir şey demedim. Ona inandım.