Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Arda Güler...

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Arda Güler...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-2 yenilerek haftayı puansız kapatan Fenerbahçe'de Arda Güler'in penaltı kazandığı pozisyon mücadeleye damga vurdu. Pozisyonun penaltı olmadığını savunnan Beşiktaşlı futbolcu, soyunma odasında genç oyuncuya tepki gösterdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 14:31
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Arda Güler...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Arda Güler...

Dev derbiden galip ayrılan taraf 4-2'lik skorla siyah-beyazlılar oldu.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Arda Güler...

Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı mücadeleyi Cenk Tosun (2), Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar'ın golleriyle kazandı.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Arda Güler...

Fenerbahçe'nin Enner Valencia (p) ve İrfan Can Kahveci ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Arda Güler...

Öte yandan Valencia bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Arda Güler...

Karşılaşmaya ise Arda Güler'in penaltı kazandığı pozisyon damga vurdu.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Arda Güler...

Penaltı pozisyonu için maçın devre arasında Beşiktaş cephesinden açıklama geldi.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Arda Güler...

"MANUEL ZEKANIN ÜRÜNÜ HALİL UMUT MELER"

Siyah-beyazlılar sosyal medyadan, "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!" açıklamasını yaptı. MHK, bu sezon ilk kez bir maçın hakem atamasını yapay değil manuel gerçekleştirmişti. Bu arada Beşiktaşlı yönetici Umut Tahir Güneş de "Kadıköy'de şölen başladı…. Kıyım başladı" paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Arda Güler...

GALATASARAY'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Derbi sonrası Galatasaray Kulübü de Merkez Hakem Kurulu için açıklama yaptı.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Arda Güler...

Sarı-kırmızılılar, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan #LaleOrtaİstifa!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Arda Güler...

"ARDA GERÇEKTEN TERTEMİZ BİR ÇOCUK"

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, mücadele sonrası yaptığı açıklamada Arda Güler'in penaltı pozisyonuna da değindi.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Arda Güler...

Milli golcü, "İlk penaltı pozisyonunda ben Arda'ya gittim. Benim gördüğüm kadarıyla penaltı değildi. Evet bir temas var ama Arda temastan önce kendini bırakıyor gibi gördüm ben.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Arda Güler...

Arda'nın bu bilinçli yaptığını kesinlikle düşünmüyorum. Arda gerçekten tertemiz bir çocuk. Benim hayatımda gördüğüm en yetenekli futbolcu diyebilirim. Milli takımda da idmanlarda izlediğim kadarıyla.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Arda Güler...

İkinci penaltıya zaten itiraz etmeye gerek yok. Yüzde yüz doğru karar. Arda 'Ağabey ayağıma vuruyor' dedi. Ben de tam tersini gördüm. 'Oğlum nasıl vuruyor' dedim. O da öyle deyince ben artık bir şey demedim. Ona inandım.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Arda Güler...

Devrede pozisyonu izleyince arada kaldım diyebilirim. Temas var ama Arda'nın da biraz erken bırakması var. O yüzden bir şey diyemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Arda Güler...

ONUR BULUT İLE ARDA GÜLER TARTIŞTI

38. dakikadaki pozisyonda bir temasının olmadığını savunan Beşiktaş'ın sağ beki Onur Bulut, 18 yaşındaki oyuncuyla uzun süre tartıştı.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Arda Güler...

Sabah'ın haberine göre; olay soyunma odasına taşınınca yıldız isimlerle Arda Güler arasında tartışma yaşandı.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Arda Güler...

"YEMİN ET ARDA"

Bu sırada Cenk Tosun araya girerek "Müdahale olduğuna yemin et Arda" dedi.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Arda Güler...

"BANA DEĞİL HAKEME İTİRAZ EDİN"

18 yaşındaki yıldız ise "Hakem verdi abi, bana değil ona itiraz et" karşılığını verdi.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Arda Güler...

"DOKUNMADAN DÜŞÜYORSUN"

İlk yarı sonunda soyunma odasına da giderken Onur'un pozisyonu konuşmaya devam ettiği ve Arda'ya, "Ben sana dokunmadan düşüyorsun" dediği kameralara yansıdı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de şok karar! 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor...
9 çocuğuyla 60.yaşını kutlayan İzzet Yıldızhan'ın yaş günü dileği şaşırttı! Çocuklarının doğum günü sürprizi yaptığı Yıldızhan...
G.Saray'da transferde bombalar peş peşe!
Kartal'a kötü haber! Sezonu kapattı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta?
F.Bahçe'de 6 ayrılık! Derbi sonrası biletleri kesildi
Seçme Kaydı sorgulama ekranı e-Devlet
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
Seçim günü seyahat etmek yasak mı?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF Başkanı Büyükekşi: Hükmen mağlubiyet kararı... | CANLI TFF Başkanı Büyükekşi: Hükmen mağlubiyet kararı... | CANLI 14:33
Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta? 14:33
Soyunma odasında ortalık karıştı! Arda Güler... Soyunma odasında ortalık karıştı! Arda Güler... 14:31
Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta? Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta? 14:26
Kartal'a kötü haber! Sezonu kapattı Kartal'a kötü haber! Sezonu kapattı 14:21
Neymar'sız PSG'de düşüş sürüyor! Neymar'sız PSG'de düşüş sürüyor! 14:14
Daha Eski
Kayserispor gözünü F.Bahçe maçına dikti! Kayserispor gözünü F.Bahçe maçına dikti! 13:52
Beşiktaş'ta Şenol Güneş etkisini gösteriyor! Beşiktaş'ta Şenol Güneş etkisini gösteriyor! 13:20
F.Bahçe'de 6 ayrılık! Derbi sonrası biletleri kesildi F.Bahçe'de 6 ayrılık! Derbi sonrası biletleri kesildi 13:02
Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? 12:54
Fırtına transferi KAP'a bildirdi! Fırtına transferi KAP'a bildirdi! 12:49
LeBron James'ten triple-double! LeBron James'ten triple-double! 11:55