Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Arda Güler...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Dev derbiden galip ayrılan taraf 4-2'lik skorla siyah-beyazlılar oldu.
Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı mücadeleyi Cenk Tosun (2), Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar'ın golleriyle kazandı.
Fenerbahçe'nin Enner Valencia (p) ve İrfan Can Kahveci ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.
Öte yandan Valencia bir penaltı atışından da yararlanamadı.
Karşılaşmaya ise Arda Güler'in penaltı kazandığı pozisyon damga vurdu.
Penaltı pozisyonu için maçın devre arasında Beşiktaş cephesinden açıklama geldi.
"MANUEL ZEKANIN ÜRÜNÜ HALİL UMUT MELER"
Siyah-beyazlılar sosyal medyadan, "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!" açıklamasını yaptı. MHK, bu sezon ilk kez bir maçın hakem atamasını yapay değil manuel gerçekleştirmişti. Bu arada Beşiktaşlı yönetici Umut Tahir Güneş de "Kadıköy'de şölen başladı…. Kıyım başladı" paylaşımında bulundu.
GALATASARAY'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Derbi sonrası Galatasaray Kulübü de Merkez Hakem Kurulu için açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılılar, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan #LaleOrtaİstifa!" ifadelerini kullandı.
"ARDA GERÇEKTEN TERTEMİZ BİR ÇOCUK"
Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, mücadele sonrası yaptığı açıklamada Arda Güler'in penaltı pozisyonuna da değindi.
Milli golcü, "İlk penaltı pozisyonunda ben Arda'ya gittim. Benim gördüğüm kadarıyla penaltı değildi. Evet bir temas var ama Arda temastan önce kendini bırakıyor gibi gördüm ben.
Arda'nın bu bilinçli yaptığını kesinlikle düşünmüyorum. Arda gerçekten tertemiz bir çocuk. Benim hayatımda gördüğüm en yetenekli futbolcu diyebilirim. Milli takımda da idmanlarda izlediğim kadarıyla.
İkinci penaltıya zaten itiraz etmeye gerek yok. Yüzde yüz doğru karar. Arda 'Ağabey ayağıma vuruyor' dedi. Ben de tam tersini gördüm. 'Oğlum nasıl vuruyor' dedim. O da öyle deyince ben artık bir şey demedim. Ona inandım.
Devrede pozisyonu izleyince arada kaldım diyebilirim. Temas var ama Arda'nın da biraz erken bırakması var. O yüzden bir şey diyemeyeceğim." ifadelerini kullandı.
ONUR BULUT İLE ARDA GÜLER TARTIŞTI
38. dakikadaki pozisyonda bir temasının olmadığını savunan Beşiktaş'ın sağ beki Onur Bulut, 18 yaşındaki oyuncuyla uzun süre tartıştı.
Sabah'ın haberine göre; olay soyunma odasına taşınınca yıldız isimlerle Arda Güler arasında tartışma yaşandı.
"YEMİN ET ARDA"
Bu sırada Cenk Tosun araya girerek "Müdahale olduğuna yemin et Arda" dedi.
"BANA DEĞİL HAKEME İTİRAZ EDİN"
18 yaşındaki yıldız ise "Hakem verdi abi, bana değil ona itiraz et" karşılığını verdi.
"DOKUNMADAN DÜŞÜYORSUN"
İlk yarı sonunda soyunma odasına da giderken Onur'un pozisyonu konuşmaya devam ettiği ve Arda'ya, "Ben sana dokunmadan düşüyorsun" dediği kameralara yansıdı.