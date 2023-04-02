Haberler Fenerbahçe Miha Zajc Fenerbahçe'yi şoke etti! Beşiktaş'a imza...

Miha Zajc Fenerbahçe'yi şoke etti! Beşiktaş'a imza...

Son dakika spor haberi: Sloven futbolcu Miha Zajc'tan Fenerbahçe'yi şoke eden bir karar geldi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız oyuncu, yeni kontrat görüşmelerinde ikna olmadı. İmza atmaya yanaşmayan Zajc'ın takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanan 28 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş sürprizi yaşandı. Peki transferde son durum ne? İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 15:37
Miha Zajc Fenerbahçe'yi şoke etti! Beşiktaş'a imza...

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc'ın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.

Miha Zajc Fenerbahçe'yi şoke etti! Beşiktaş'a imza...

Yapılan yeni sözleşme görüşmelerinin ardından Sloven yıldızın son durumu netlik kazandı.

Miha Zajc Fenerbahçe'yi şoke etti! Beşiktaş'a imza...

Miha Zajc ile Fenerbahçe arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Taraflar yeni kontratta anlaşma sağlayamadı.

Miha Zajc Fenerbahçe'yi şoke etti! Beşiktaş'a imza...

BEŞİKTAŞ'A MI GİDİYOR?
Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Miha Zajc'ın yeni adresi Beşiktaş olabilir.

Miha Zajc Fenerbahçe'yi şoke etti! Beşiktaş'a imza...

Uzun zamandır Slovenyalı orta saha ile ilgilenen Kartal, Fenerbahçe'de yeterli forma süresini bulamayan Miha'ya oynama garantisi sunacak.

Miha Zajc Fenerbahçe'yi şoke etti! Beşiktaş'a imza...

Fenerbahçe'nin sistemine adapte olamayan ve genel olarak şartlardan memnun olmayan Slovenyalı, önümüzdeki yaz Kadıköy temsilcisinden ayrılmayı düşünüyor.

Miha Zajc Fenerbahçe'yi şoke etti! Beşiktaş'a imza...

Beşiktaş ise Zajc için hem oynama garantisi hem de daha iyi mali şartlar sunmayı planlıyor.

Miha Zajc Fenerbahçe'yi şoke etti! Beşiktaş'a imza...

Gelecek yaz sözleşmesi sona erecek oyuncu, Beşiktaş için bir fırsat transferi olarak öne çıkıyor.

Miha Zajc Fenerbahçe'yi şoke etti! Beşiktaş'a imza...

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olan Slovenyalı, makul bir imza parası karşılığında Kartal olabilir.

Miha Zajc Fenerbahçe'yi şoke etti! Beşiktaş'a imza...

İTALYA'DAN DA TALİBİ VAR!
İtalya pazarında da adı olan Zajc için Sampdoria'nın da ilgisi var.

Miha Zajc Fenerbahçe'yi şoke etti! Beşiktaş'a imza...

Fenerbahçe'de kalmaya olumlu yaklaşmayan oyuncu, ya İstanbul'un diğer yakasına geçecek ya da İtalya'ya geri dönecek.

Miha Zajc Fenerbahçe'yi şoke etti! Beşiktaş'a imza...

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 24 maça çıkan Slovenyalı, 1154 dakika sahada kalabildi ve 3 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.

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