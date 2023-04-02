Miha Zajc Fenerbahçe'yi şoke etti! Beşiktaş'a imza...

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc'ın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.
Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc'ın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.
Yapılan yeni sözleşme görüşmelerinin ardından Sloven yıldızın son durumu netlik kazandı.
Miha Zajc ile Fenerbahçe arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Taraflar yeni kontratta anlaşma sağlayamadı.
BEŞİKTAŞ'A MI GİDİYOR?
Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Miha Zajc'ın yeni adresi Beşiktaş olabilir.
Uzun zamandır Slovenyalı orta saha ile ilgilenen Kartal, Fenerbahçe'de yeterli forma süresini bulamayan Miha'ya oynama garantisi sunacak.
Fenerbahçe'nin sistemine adapte olamayan ve genel olarak şartlardan memnun olmayan Slovenyalı, önümüzdeki yaz Kadıköy temsilcisinden ayrılmayı düşünüyor.
Beşiktaş ise Zajc için hem oynama garantisi hem de daha iyi mali şartlar sunmayı planlıyor.
Gelecek yaz sözleşmesi sona erecek oyuncu, Beşiktaş için bir fırsat transferi olarak öne çıkıyor.
Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olan Slovenyalı, makul bir imza parası karşılığında Kartal olabilir.
İTALYA'DAN DA TALİBİ VAR!
İtalya pazarında da adı olan Zajc için Sampdoria'nın da ilgisi var.
Fenerbahçe'de kalmaya olumlu yaklaşmayan oyuncu, ya İstanbul'un diğer yakasına geçecek ya da İtalya'ya geri dönecek.
Bu sezon Fenerbahçe forması ile 24 maça çıkan Slovenyalı, 1154 dakika sahada kalabildi ve 3 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.