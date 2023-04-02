Haberler Fenerbahçe Kadıköy’de sahayı dar ediyor!

Kadıköy’de sahayı dar ediyor!

Fenerbahçe'nin, G.Saray ve Beşiktaş'a karşı, son 20 yılda evinde büyük bir üstünlüğü var. Sarı-lacivertliler, Mart 2003'ten bugüne sahasında siyah-beyazlılara karşı çıktığı 19 lig maçında sahadan 9 kez 3 puanla ayrıldı. Sarı-lacivertliler, son 20 yılda sahasında oynadığı 40 derbi maçta 21 galibiyet alırken, 14 maç berabere bitti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 06:50
Kadıköy’de sahayı dar ediyor!
Fenerbahçe'nin, G.Saray ve Beşiktaş'a karşı, son 20 yılda evinde büyük bir üstünlüğü var. Sarı-lacivertliler, Mart 2003'ten bugüne sahasında siyah-beyazlılara karşı çıktığı 19 lig maçında sahadan 9 kez 3 puanla ayrıldı. Sarı-lacivertliler, son 20 yılda sahasında oynadığı 40 derbi maçta 21 galibiyet alırken, 14 maç berabere bitti.
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