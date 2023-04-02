Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarlarından büyük tepki: Yönetim istifa!

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan dev derbide Beşiktaş'ı konuk etti.
41. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçen sarı lacivertli ekip, 51'de Welinton'un kırmızı kart gördüğü diğer penaltı pozisyonundan faydalanamadı.
58'de skoru eşitleyen Cenk Tosun 62'de Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi, Redmond 76'da attığı muhteşem golle skoru 3-1'e getirdi. Maçta gol perdesini 90+1'de Vincent Aboubakar söyledi: 4-1.
Bu goller sonrası Kadıköy'ü dolduran sarı lacivertli taraftarlar "Yönetim istifa" tezahüratı yaparak tepki gösterdi.