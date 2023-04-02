Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarlarından büyük tepki: Yönetim istifa!

Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarlarından büyük tepki: Yönetim istifa!

Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırladığı derbide 1-0 öne geçse de, 10 kişi kalan rakibinin art arda gelen gollerine engel olamayınca skor 4-1'e geldi. Bu durum sonrası tribünleri dolduran taraftarlar yönetime sert tepki gösterdi ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 22:20 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 22:33
Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarlarından büyük tepki: Yönetim istifa!

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan dev derbide Beşiktaş'ı konuk etti.

41. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçen sarı lacivertli ekip, 51'de Welinton'un kırmızı kart gördüğü diğer penaltı pozisyonundan faydalanamadı.

58'de skoru eşitleyen Cenk Tosun 62'de Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi, Redmond 76'da attığı muhteşem golle skoru 3-1'e getirdi. Maçta gol perdesini 90+1'de Vincent Aboubakar söyledi: 4-1.

Bu goller sonrası Kadıköy'ü dolduran sarı lacivertli taraftarlar "Yönetim istifa" tezahüratı yaparak tepki gösterdi.

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