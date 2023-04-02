İlk golü atan alıyor

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 36 müsabakada ilk golü atan takımlar 33 kez kazandı. Rekabette 32'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 36 randevuda, öne geçen takım, sahadan yalnızca 3 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 20 kez kazandı, 11 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 2 müsabaka ise golsüz sona erdi. İki takım arasındaki son 36 maçta Fenerbahçe 20, Beşiktaş 14 maçta ilk golü atarak öne geçti.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 36 müsabakada ilk golü atan takımlar 33 kez kazandı. Rekabette 32'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 36 randevuda, öne geçen takım, sahadan yalnızca 3 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 20 kez kazandı, 11 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 2 müsabaka ise golsüz sona erdi. İki takım arasındaki son 36 maçta Fenerbahçe 20, Beşiktaş 14 maçta ilk golü atarak öne geçti.