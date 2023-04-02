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Fenerbahçe taraftarından derbide Şenol Güneş'e tepki!

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Derbide sarı lacivertli taraftarlardan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 20:40
Fenerbahçe taraftarından derbide Şenol Güneş'e tepki!

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geliyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Kritik müsabakadan çıkacak sonuç zirve yarışına doğrudan etki edecek.

Karşılaşmanın önem derecesinin büyük olması gerginliği de beraberinde getiriyor. Tribünleri dolduran Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, ıslıklarla uzun süre deneyimli hoca aleyhinde tezahüratta bulundu.


KADIKÖY'DE GALİBİYETİ YOK!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Kadıköy'de Fenerbahçe'ye şansı tutmuyor. Çeşitli takımlarla toplam 14 kez Kadıköy'de lig maçına çıkan deneyimli hocanın galibiyeti bulunmuyor.

Güneş söz konusu maçlarda 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

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