FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in kariyerinde bir ilk! Beşiktaş derbisinde...

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de Arda Güler, ilk kez bir derbi maçında ilk 11'de yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir derbiye sahne oldu. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, teknik direktör Jorge Jesus tarafından ilk 11'de görevlendirildi. 18 yaşındaki futbolcu böylelikle kariyerinde ilk kez bir derbi maçına ilk 11'de başladı.

Sezonun ilk yarısında oynanan Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde süre bulamayan Arda, Trabzonspor maçında ise sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Kariyerindeki ilk derbisine geçtiğimiz sezon Galatasaray karşısında çıkan Arda Güler, sarı-kırmızılılarla oynanan mücadelede 6 dakika süre almıştı.