Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin galibiyeti o detaylarda gizli!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin galibiyeti o detaylarda gizli!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. İki ekibinde kazanmak için çıkacağı karşılaşmada Jorge Jesus ve Şenol Güneş'in, galibiyet için yoğun mesai harcarken 3 puanın şifreleri o detaylarda gizli yatıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 11:20
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin galibiyeti o detaylarda gizli!

Milli arayı Zenit maçıyla değerlendirdi. Crespo, Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Joao Pedro'nun fizik durumu net bir şekilde görüldü. Jesus sadece Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan memnun kaldı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin galibiyeti o detaylarda gizli!

Forvet hattında Batshuayi ve King'in sakatlığı nedeniyle gözünü formaya diken Serdar Dursun, ekstra çalışmalarla hocasının gözüne girmeye çalıştı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin galibiyeti o detaylarda gizli!

Sezona iyi başlayan Crespo son haftalarda eleştirilerin hedefinde. Orta saha için İrfan Can-Arda Güler arasında son karar Jesus'ta. Genç yıldız Arda bir adım önde.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin galibiyeti o detaylarda gizli!

Büyük maçlarda 3'lü savunmayı tercih eden Jesus, Beşiktaş derbisinde de buna devam etmeyi planlıyor. Sıklıkla gördüğümüz 3-5-2'nin aksine diziliş 3-4-3 şeklinde olacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin galibiyeti o detaylarda gizli!

Savunma kurgusundaki isimler belli. Serdar, Samet, Szalai'nin forması garanti. Osayi ve Ferdi de kanat beklerinde görev alacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin galibiyeti o detaylarda gizli!

Salih, Gedson ve Hadziahmetovic üçlüsüne karşı dirençli bir orta alan isteyen Jesus'un, Arao ve Zajc'a güveni tam. İsmail Yüksek de seçeneklerden biri olacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin galibiyeti o detaylarda gizli!

Valencia, yaşadığı sakatlığa rağmen erken dönüşü ile herkesi şaşırtmakla kalmadı, hocasına 'Ben hazırım' mesajını verdi. Son dakika sürprizi olmazsa sahada.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin galibiyeti o detaylarda gizli!

Nijerya Milli Takımı'ndan dönen Osayi'ye, Cenk Tosun'a adım bile attırmama görevi verildi. Tecrübeli hoca, oyuncusunun hızına ve çabukluğuna güveniyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin galibiyeti o detaylarda gizli!

Alanya karşılaşmasında kırmızı kart gören Jesus, görevini yardımcısı Deus'a bırakıp tribünde olacak. Konyaspor ile oynanan erteleme maçında da Deus takımı yönetmiş, Kanarya maçı 4-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin galibiyeti o detaylarda gizli!

Fenerbahçe yönetimi, şampiyonluk yolunda galibiyete önem veriyor. Başkan Ali Koç, derbilerde prim vermeme geleneğini rafa kaldırdı. Bu sefer 3 puan ödülsüz kalmayacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin galibiyeti o detaylarda gizli!

Son 3 maçını kazanan Beşiktaş'ta, teknik heyet ve futbolcuların keyfi yerinde. Öz güvenleri tam.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin galibiyeti o detaylarda gizli!

Tam 12 oyuncusu milli takımlara giden siyah-beyazlılarda akıllar nasıl geri döneceklerindeydi. Hiçbir futbolcunun sakatlık yaşamadan takıma katılması teknik heyete derin bir "Oh!" çektirdi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin galibiyeti o detaylarda gizli!

Tayyip Talha Sanuç, İstanbulspor maçında sakatlık yaşamıştı. Bu süreçte teknik heyet, yokluğundaki senaryoda Romain Saiss'ı sağ stoper düşünüyordu ancak 23 yaşındaki futbolcu derbi öncesi sakatlığını atlatıp hocasını sevindirdi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin galibiyeti o detaylarda gizli!

Kartal'ın yıldızı Rachid Ghezzal artık fiziksel olarak maçların tamamını çıkarabilecek seviyeye gelmiş durumda.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin galibiyeti o detaylarda gizli!

Teknik direktör Şenol Güneş'in, derbiye de son oynanan İstanbulspor karşılaşmasının 11'i ile çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin galibiyeti o detaylarda gizli!

Dizilişte de ciddi bir değişikliğe imza atmayacak olan Güneş, sadece son maçlarda merkezde oynatıp hücum görevi verdiği Salih Uçan yerine bu kez Gedson Fernandes'ten ön alana destek rolünü üstlenmesini bekliyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin galibiyeti o detaylarda gizli!

Ümraniye'de herkesin dilinde Aboubakar'ın derbi hırsı vardı. Kamerunlu, bireysel antrenörünü de İstanbul'a çağırdı ve Fenerbahçe maçına özel çalışmalarla hazırlandı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin galibiyeti o detaylarda gizli!

Teknik heyet, rakibinin özellikle kanat bekte oynayan ikilisine dikkat çekti. Ferdi ve Osayi'yi etkisiz bırakmak için Cenk ve Ghezzal'ın ikinci bölgeye çekilerek savunmaya destek vermeleri isteniyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin galibiyeti o detaylarda gizli!

Öğrencilerine önde baskı yerine merkezde karşılama sorumluluğu veren Şenol Güneş, Fenerbahçe'ye de geçiş hücumu şansı vermemek adına bu planı işledi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin galibiyeti o detaylarda gizli!

Şenol Güneş, Ümraniye'de şampiyonluk, sıralama gibi durumları konuşarak değil, maçın camia ve taraftar için önemini anlatarak motive etti Yönetim de galibiyete 100 bin TL prim verecek.

DİĞER
İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu'dan şaşırtan itiraf! "Yaptığım en cesurca şeydi"
Uzmanı uyardı büyük risk her an kapımızı çalabilir: "Bu kuraklık şartlarında yeni bir müsilaj oluşabilir"
Transferde büyük bomba! Real'in yıldızı Cimbom'a
Manchester United'dan G.Saray'a dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nobre'den flaş Arda yorumu! "Brezilyalı olsaydı..."
Derbinin VAR hakemi açıklandı!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
ARNAVUTKÖY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nobre'den flaş Arda yorumu! "Brezilyalı olsaydı..." Nobre'den flaş Arda yorumu! "Brezilyalı olsaydı..." 12:26
Bologna - Udinese maçı saat kaçta? Bologna - Udinese maçı saat kaçta? 12:24
Premier Lig devinin radarında! 30 milyon... Premier Lig devinin radarında! 30 milyon... 12:11
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta? 12:09
Derbinin VAR hakemi açıklandı! Derbinin VAR hakemi açıklandı! 12:07
Göztepe çıkışını sürdürdü! Göztepe çıkışını sürdürdü! 11:47
Daha Eski
Rizespor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Rizespor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? 11:34
Transferde büyük bomba! Real'in yıldızı Cimbom'a Transferde büyük bomba! Real'in yıldızı Cimbom'a 11:25
Miami 3 maç sonra kazandı! Miami 3 maç sonra kazandı! 11:24
Keçiörengücü - Tuzlaspor maçı saat kaçta? Keçiörengücü - Tuzlaspor maçı saat kaçta? 11:23
Derbinin şifreleri o detaylarda gizli! Derbinin şifreleri o detaylarda gizli! 11:19
Manisa FK - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Manisa FK - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 11:19