Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin galibiyeti o detaylarda gizli!

Milli arayı Zenit maçıyla değerlendirdi. Crespo, Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Joao Pedro'nun fizik durumu net bir şekilde görüldü. Jesus sadece Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan memnun kaldı.
Milli arayı Zenit maçıyla değerlendirdi. Crespo, Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Joao Pedro'nun fizik durumu net bir şekilde görüldü. Jesus sadece Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan memnun kaldı.
Forvet hattında Batshuayi ve King'in sakatlığı nedeniyle gözünü formaya diken Serdar Dursun, ekstra çalışmalarla hocasının gözüne girmeye çalıştı.
Sezona iyi başlayan Crespo son haftalarda eleştirilerin hedefinde. Orta saha için İrfan Can-Arda Güler arasında son karar Jesus'ta. Genç yıldız Arda bir adım önde.
Büyük maçlarda 3'lü savunmayı tercih eden Jesus, Beşiktaş derbisinde de buna devam etmeyi planlıyor. Sıklıkla gördüğümüz 3-5-2'nin aksine diziliş 3-4-3 şeklinde olacak.
Savunma kurgusundaki isimler belli. Serdar, Samet, Szalai'nin forması garanti. Osayi ve Ferdi de kanat beklerinde görev alacak.
Salih, Gedson ve Hadziahmetovic üçlüsüne karşı dirençli bir orta alan isteyen Jesus'un, Arao ve Zajc'a güveni tam. İsmail Yüksek de seçeneklerden biri olacak.
Valencia, yaşadığı sakatlığa rağmen erken dönüşü ile herkesi şaşırtmakla kalmadı, hocasına 'Ben hazırım' mesajını verdi. Son dakika sürprizi olmazsa sahada.
Nijerya Milli Takımı'ndan dönen Osayi'ye, Cenk Tosun'a adım bile attırmama görevi verildi. Tecrübeli hoca, oyuncusunun hızına ve çabukluğuna güveniyor.
Alanya karşılaşmasında kırmızı kart gören Jesus, görevini yardımcısı Deus'a bırakıp tribünde olacak. Konyaspor ile oynanan erteleme maçında da Deus takımı yönetmiş, Kanarya maçı 4-0 kazanmıştı.
Fenerbahçe yönetimi, şampiyonluk yolunda galibiyete önem veriyor. Başkan Ali Koç, derbilerde prim vermeme geleneğini rafa kaldırdı. Bu sefer 3 puan ödülsüz kalmayacak.
Son 3 maçını kazanan Beşiktaş'ta, teknik heyet ve futbolcuların keyfi yerinde. Öz güvenleri tam.
Tam 12 oyuncusu milli takımlara giden siyah-beyazlılarda akıllar nasıl geri döneceklerindeydi. Hiçbir futbolcunun sakatlık yaşamadan takıma katılması teknik heyete derin bir "Oh!" çektirdi.
Tayyip Talha Sanuç, İstanbulspor maçında sakatlık yaşamıştı. Bu süreçte teknik heyet, yokluğundaki senaryoda Romain Saiss'ı sağ stoper düşünüyordu ancak 23 yaşındaki futbolcu derbi öncesi sakatlığını atlatıp hocasını sevindirdi.
Kartal'ın yıldızı Rachid Ghezzal artık fiziksel olarak maçların tamamını çıkarabilecek seviyeye gelmiş durumda.
Teknik direktör Şenol Güneş'in, derbiye de son oynanan İstanbulspor karşılaşmasının 11'i ile çıkması bekleniyor.
Dizilişte de ciddi bir değişikliğe imza atmayacak olan Güneş, sadece son maçlarda merkezde oynatıp hücum görevi verdiği Salih Uçan yerine bu kez Gedson Fernandes'ten ön alana destek rolünü üstlenmesini bekliyor.
Ümraniye'de herkesin dilinde Aboubakar'ın derbi hırsı vardı. Kamerunlu, bireysel antrenörünü de İstanbul'a çağırdı ve Fenerbahçe maçına özel çalışmalarla hazırlandı.
Teknik heyet, rakibinin özellikle kanat bekte oynayan ikilisine dikkat çekti. Ferdi ve Osayi'yi etkisiz bırakmak için Cenk ve Ghezzal'ın ikinci bölgeye çekilerek savunmaya destek vermeleri isteniyor.
Öğrencilerine önde baskı yerine merkezde karşılama sorumluluğu veren Şenol Güneş, Fenerbahçe'ye de geçiş hücumu şansı vermemek adına bu planı işledi.
Şenol Güneş, Ümraniye'de şampiyonluk, sıralama gibi durumları konuşarak değil, maçın camia ve taraftar için önemini anlatarak motive etti Yönetim de galibiyete 100 bin TL prim verecek.