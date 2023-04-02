Fenerbahçe Beşiktaş derbi CANLI

Süper Lig'in 27. haftası kritik bir karşılaşmaya sahne oluyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelede iki dev takım sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Pedro, Valencia

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Hadziahmetovic, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi saat 20.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

SON 20 YILDA DERBİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı, son 20 yılda evinde büyük bir üstünlüğü var. Sarı-lacivertliler, Mart 2003'ten bugüne sahasında siyah-beyazlılara karşı çıktığı 19 lig maçında sahadan 9 kez 3 puanla ayrılırken, 8 maçta taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. 2 kez de Beşiktaş kazandı. Sarı-lacivertliler, son 20 yılda sahasında oynadığı 40 derbi maçta 21 galibiyet alırken, 14 müsabaka berabere sonuçlandı. Kanarya, ezeli rakiplerine karşı bu süreçte 3'ü Galatasaray'a, 2'si de Beşiktaş'a olmak üzere 5 kez kaybetti.

KADIKÖY'DEKİ SON 10 MAÇ

İki ezeli rakibin Kadıköy'de oynadığı son 10 lig maçında ev sahibi Fenerbahçe'nin 5, Beşiktaş'ın ise 1 galibiyeti bulunurken, 4 mücadele de berabere tamamlandı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanan son 10 derbinin sonuçları şöyle:

07.12.2012

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 0

30.12.2013

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 3

22.03.2015

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0

29.02.2016

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 0

03.12.2016

Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 0

23.09.2017

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

24.09.2018

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1

22.12.2019

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1

29.11.2020

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

19.12.2021

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2