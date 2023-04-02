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FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ CANLI 📺 | FB - BJK derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında derbi maçında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak kritik derbi iki takım için de hayati önem taşıyor.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri de bulunuyor. Peki, FB - BJK derbi maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 19:10 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 19:21
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ CANLI 📺 | FB - BJK derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan derbi ile devam ediyor. 27. haftada Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve Halil Umut Meler'in yöneteceği müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Pedro, Valencia

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Hadziahmetovic, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

SON 20 YILDA DERBİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı, son 20 yılda evinde büyük bir üstünlüğü var. Sarı-lacivertliler, Mart 2003'ten bugüne sahasında siyah-beyazlılara karşı çıktığı 19 lig maçında sahadan 9 kez 3 puanla ayrılırken, 8 maçta taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. 2 kez de Beşiktaş kazandı. Sarı-lacivertliler, son 20 yılda sahasında oynadığı 40 derbi maçta 21 galibiyet alırken, 14 müsabaka berabere sonuçlandı. Kanarya, ezeli rakiplerine karşı bu süreçte 3'ü Galatasaray'a, 2'si de Beşiktaş'a olmak üzere 5 kez kaybetti.

KADIKÖY'DEKİ SON 10 MAÇ

İki ezeli rakibin Kadıköy'de oynadığı son 10 lig maçında ev sahibi Fenerbahçe'nin 5, Beşiktaş'ın ise 1 galibiyeti bulunurken, 4 mücadele de berabere tamamlandı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanan son 10 derbinin sonuçları şöyle:

07.12.2012
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 0

30.12.2013
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 3

22.03.2015
Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0

29.02.2016
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 0

03.12.2016
Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 0

23.09.2017
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

24.09.2018
Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1

22.12.2019
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1

29.11.2020
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

19.12.2021
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2

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