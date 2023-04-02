Fenerbahçe 133-126 önde

Takımlar tarihlerindeki 357. randevuya çıkacak. Ezeli rakipler daha önce 356 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te oynanan ve F.Bahçe'nin 4-0 üstün tamamladığı müsabakayla başlayan 99 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Kanarya 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 97 maç ise berabere bitti. F.Bahçe'nin 492 golüne Beşiktaş 451 golle karşılık verdi.
Takımlartarihlerindeki 357. randevuya çıkacak. Ezeli rakipler daha önce 356 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te oynanan ve F.Bahçe'nin 4-0 üstün tamamladığı müsabakayla başlayan 99 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Kanarya 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 97 maç ise berabere bitti. F.Bahçe'nin 492 golüne Beşiktaş 451 golle karşılık verdi.