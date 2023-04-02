Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 133-126 önde

Fenerbahçe 133-126 önde

Takımlar tarihlerindeki 357. randevuya çıkacak. Ezeli rakipler daha önce 356 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te oynanan ve F.Bahçe'nin 4-0 üstün tamamladığı müsabakayla başlayan 99 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Kanarya 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 97 maç ise berabere bitti. F.Bahçe'nin 492 golüne Beşiktaş 451 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 06:50
Fenerbahçe 133-126 önde
Takımlar tarihlerindeki 357. randevuya çıkacak. Ezeli rakipler daha önce 356 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te oynanan ve F.Bahçe'nin 4-0 üstün tamamladığı müsabakayla başlayan 99 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Kanarya 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 97 maç ise berabere bitti. F.Bahçe'nin 492 golüne Beşiktaş 451 golle karşılık verdi.
DİĞER
Gülayşe, babasının nizam olduğunu öğrenecek mi?
Wanda Nara'dan bomba paylaşım! Icardi baba mı oluyor? Verdiği cevap şoke etti
Derbide onlara güveniyor! Güneş'in en büyük kozu...
Galibiyetin sırrı o detayda yatıyor! İşte derbinin şifreleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus reçeteyi yazdı! Beşiktaş'ı böyle yıkacak
Kadıköy'de dev kapışma! İşte derbi ilk 11'leri
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (1 NİSAN)
ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu değerlendirdi! Yunus'a verilen penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Yunus'a verilen penaltı kararı doğru mu? 01:31
Toroğlu değerlendirdi! Mertens'e yapılan müdahale kırmızı kart mı? Toroğlu değerlendirdi! Mertens'e yapılan müdahale kırmızı kart mı? 01:31
Beşiktaş'ta 2 isme derbi öncesi kesik! Beşiktaş'ta 2 isme derbi öncesi kesik! 01:31
Erden Timur: Her şeyi açıklayacağız! Erden Timur: Her şeyi açıklayacağız! 01:31
Okan Buruk'tan hakem isyanı! Okan Buruk'tan hakem isyanı! 01:31
G.Saray A. Demirspor karşısında hata yapmadı! G.Saray A. Demirspor karşısında hata yapmadı! 01:31
Daha Eski
G.Saray kayıpsız geçti! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... G.Saray kayıpsız geçti! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... 01:31
G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! 01:31
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 01:31
Orhan Ak: Çok üzgünüz! Orhan Ak: Çok üzgünüz! 01:31
Fırtına evinde kayıp! Fırtına evinde kayıp! 01:31
Başakşehir evinde kazandı! Başakşehir evinde kazandı! 01:31