Bir ihtimal daha yok!

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda bugün en kritik sınavlarından birini verecak. Sarı lacivertliler Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Ülker Stadı'ndaki maç 20.30'da başlayacak. Müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Ligdeki son 3 maçını kazanan sarı- lacivertliler, bugün hem seriyi hem de zirve takibini sürdürmek için sahaya çıkacak. Teknik direktör Jesus yönetimindeki Kanarya bay haftasını geçmesi nedeniyle 1 maç eksiğiyle G.Saray'ın ardından 2. sırada...

5 EKSİK VAR

Fenerbahçe derbide 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlığını atlatan Enner Valencia ise derbide forma giyebilecek. Yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle milli takıma gidemeyen ve bu süreçte tedavi gören 33 yaşındaki yıldız oyuncu, bazı antrenmanları kaçırdı.

85

Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe'nin gol üstünlüğü de var. F.Bahçe 85, Beşiktaş 78 kez gol sevinci yaşadı.

60

Takımlar, Kadıköy'de 60. kez kapışacak. Daha önceki 59 maçta F.Bahçe, biri hükmen olmak üzere 22, Beşiktaş 19 kez kazandı.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Szalai, Osayi, İsmail Yüksek, Zajc, Ferdi, İrfan Can, Diego Rossi Valencia

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Tayyip Talha, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

