Valencia 11'de

Kanarya'nın Alanyaspor'u deplasmanda mağlup ettiği mücadelede en büyük sorun Enner Valencia'nın sakatlanması olmuşu. Süper Lig'in gol kralı, sezonun tartışmasız yıldızı Ekvadorlu futbolcunun antrenmanlara başlaması camiayı umutlandırdı. Önceki gün takımla birlikte çalışan 33 yaşındaki yıldız dün sadece ısınma bölümünde yer aldı. Ardından takım arkadaşlarından ayrıldı ve bireysel olarak çalıştı. Enner Valencia yüzde 100 maç kadrosunda yer alacak. 11'de mi olacak yoksa yedek mi başlayacak, bu kısmı netleşmedi ancak genel kanıya göre Valencia'nın Beşiktaş derbisinde direkt oynayacak.