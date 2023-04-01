Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe scoutları genç yıldızın peşinde! İrlanda-Fransa maçında...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe scoutları genç yıldızın peşinde! İrlanda-Fransa maçında...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertli scoutların, İrlanda-Fransa maçında izlediği isim ortaya çıktı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 07:43
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe scoutları genç yıldızın peşinde! İrlanda-Fransa maçında...

Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe scoutları genç yıldızın peşinde! İrlanda-Fransa maçında...

Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden Kanarya, özellikle sağ kanada takviye arıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe scoutları genç yıldızın peşinde! İrlanda-Fransa maçında...

Sarı-lacivertlilerin scout ekibinin EURO 2024 elemeleri kapsamında oynanan İrlanda-Fransa milli maçını izlediği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe scoutları genç yıldızın peşinde! İrlanda-Fransa maçında...

Fenerbahçe'nin scout ekibi İrlandalı Chiedozie Ogbene'yi yakın takibe aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe scoutları genç yıldızın peşinde! İrlanda-Fransa maçında...

Championship ekibi Rotherham'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitmesinin avantaja çevrilmesi düşünülüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe scoutları genç yıldızın peşinde! İrlanda-Fransa maçında...

Bu sezon 34 maçta oynayan Ogbene, bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe scoutları genç yıldızın peşinde! İrlanda-Fransa maçında...

CHIEDOZIE OGBENE KİMDİR?

1 Mayıs 1997 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Cork City'de başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe scoutları genç yıldızın peşinde! İrlanda-Fransa maçında...

Kariyerinde Limerick FC, Brentford, Exeter City ve Rotherdam gibi takımlarda forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe scoutları genç yıldızın peşinde! İrlanda-Fransa maçında...

25 yaşındaki genç futbolcu, forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor. Ağırlıklı olarak da sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe scoutları genç yıldızın peşinde! İrlanda-Fransa maçında...

Milli takım tercihini İrlanda'dan yana kullanan Ogbene, çıktığı 14 karşılaşmada 4 gole imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe scoutları genç yıldızın peşinde! İrlanda-Fransa maçında...

Oyuncunun, Rotherdam United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe scoutları genç yıldızın peşinde! İrlanda-Fransa maçında...

Chiedozie Ogbene'nin güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...

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