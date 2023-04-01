TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe scoutları genç yıldızın peşinde! İrlanda-Fransa maçında...

Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden Kanarya, özellikle sağ kanada takviye arıyor.
Fenerbahçe'nin scout ekibi İrlandalı Chiedozie Ogbene'yi yakın takibe aldı.
Championship ekibi Rotherham'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitmesinin avantaja çevrilmesi düşünülüyor.
Bu sezon 34 maçta oynayan Ogbene, bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.
CHIEDOZIE OGBENE KİMDİR?
1 Mayıs 1997 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Cork City'de başladı.
Kariyerinde Limerick FC, Brentford, Exeter City ve Rotherdam gibi takımlarda forma giydi.
25 yaşındaki genç futbolcu, forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor. Ağırlıklı olarak da sağ ayağını kullanıyor.
Milli takım tercihini İrlanda'dan yana kullanan Ogbene, çıktığı 14 karşılaşmada 4 gole imzasını attı.
Oyuncunun, Rotherdam United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Chiedozie Ogbene'nin güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...