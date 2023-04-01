Fenerbahçe duyurdu! Basın toplantısı düzenlenecek

Fenerbahçe Kulübü, 8 yıl önce gerçekleşen takım otobüsünün kurşunlanmasıyla ilgili, 4 Nisan Salı günü 16.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

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Kulübümüz, üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen dava dosyasında henüz hiçbir sonuca ulaşmamış takım otobüsümüzün kurşunlanma olayı ile ilgili 4 Nisan Salı günü, @ulkerstadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde, saat 16.00'da basın toplantısı… pic.twitter.com/rKX7iEQY5s