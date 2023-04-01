Haberler Fenerbahçe FB BJK DERBİ NE ZAMAN? | Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FB BJK DERBİ NE ZAMAN? | Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sahne olacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 21:50 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 22:00
FB BJK DERBİ NE ZAMAN? | Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan derbi ile devam ediyor. 27. haftada Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve Halil Umut Meler'in yöneteceği müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

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FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Arda Güler, Diego Rossi, Joao Pedro.

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Romain Saiss, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Nathan Redmond, Vincent Aboubakar.

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Son 20 yılda derbi performansı
Fenerbahçe'nin, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı, son 20 yılda evinde büyük bir üstünlüğü var. Sarı-lacivertliler, Mart 2003'ten bugüne sahasında siyah-beyazlılara karşı çıktığı 19 lig maçında sahadan 9 kez 3 puanla ayrılırken, 8 maçta taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. 2 kez de Beşiktaş kazandı. Sarı-lacivertliler, son 20 yılda sahasında oynadığı 40 derbi maçta 21 galibiyet alırken, 14 müsabaka berabere sonuçlandı. Kanarya, ezeli rakiplerine karşı bu süreçte 3'ü Galatasaray'a, 2'si de Beşiktaş'a olmak üzere 5 kez kaybetti.

KADİKÖY'DEKİ SON 10 MAÇ

İki ezeli rakibin Kadıköy'de oynadığı son 10 lig maçında ev sahibi Fenerbahçe'nin 5, Beşiktaş'ın ise 1 galibiyeti bulunurken, 4 mücadele de berabere tamamlandı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanan son 10 derbinin sonuçları şöyle:

07.12.2012
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 0

30.12.2013
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 3

22.03.2015
Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0

29.02.2016
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 0

03.12.2016
Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 0

23.09.2017
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

24.09.2018
Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1

22.12.2019
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1

29.11.2020
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

19.12.2021
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2

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