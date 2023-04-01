Emre Mor kulübede

Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Emre Mor, Beşiktaş derbisinde kadroda olacak. Teknik direktör Jorge Jesus onu 'hamle oyuncusu' olarak kullanmayı planlıyor. Beşiktaş yorulduğunda 'patlayıcı deparları', şutları ve çalımlarıyla rakibe son darbeyi indirmek için bekleyecek.
Alanyaspormaçında sakatlık yaşayan Emre Mor, Beşiktaş derbisinde kadroda olacak. Teknik direktör Jorge Jesus onu 'hamle oyuncusu' olarak kullanmayı planlıyor. Beşiktaş yorulduğunda 'patlayıcı deparları', şutları ve çalımlarıyla rakibe son darbeyi indirmek için bekleyecek.