Derbi hakemi Meler

Pazar günkü dev derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 3. kez Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Fenerbahçe, bu mücadelelerden 1 mağlubiyet, 1 beraberlik çıkarırken, rakibine karşı hiç kazanamadı. Öte yandan Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.



BİRER KEZ KAZANDILAR

Hakem Meler, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin; Galatasaray, Trabzonspor ve kendi aralarında oynadığı toplam 12 maçı yönetti. Kara Kartal, 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken, Kanarya ise 7 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi elde etti.