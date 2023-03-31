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Derbi hakemi Meler

Pazar günkü dev derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 3. kez Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Fenerbahçe, bu mücadelelerden 1 mağlubiyet, 1 beraberlik çıkarırken, rakibine karşı hiç kazanamadı. Öte yandan Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 06:50
Derbi hakemi Meler

Pazar günkü dev derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 3. kez Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Fenerbahçe, bu mücadelelerden 1 mağlubiyet, 1 beraberlik çıkarırken, rakibine karşı hiç kazanamadı. Öte yandan Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

BİRER KEZ KAZANDILAR
Hakem Meler, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin; Galatasaray, Trabzonspor ve kendi aralarında oynadığı toplam 12 maçı yönetti. Kara Kartal, 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken, Kanarya ise 7 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi elde etti.

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