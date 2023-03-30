Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Manchester United'ın genç yıldızının peşinde!

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Manchester United'ın genç yıldızının peşinde!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez de transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin, Manchester United forması giyen genç oyuncu için yarıştığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 10:37
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Manchester United'ın genç yıldızının peşinde!

Ancak United, 21 yaşındaki genç forvet için yapılan tüm yaklaşımları reddetti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Manchester United'ın genç yıldızının peşinde!

Manchester United forması altında son maçına 22 Ocak 2022'de çıkan Greenwood o günden bu yana formasına hasret kaldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Manchester United'ın genç yıldızının peşinde!

The Sun, geçtiğimiz haftalarda genç yıldızın, hakkındaki suçlamalardan beraat ettikten sonra takımın teknik direktörü Erik ten Hag ile görüşerek takıma geri dönmek istediğini söylediği öne sürmüş ancak bir gelişme olmamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Manchester United'ın genç yıldızının peşinde!

MASON GREENWOOD KİMDİR?

1 Ocak 2001 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Manchester United'ın genç takımında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Manchester United'ın genç yıldızının peşinde!

2019'da A takıma yükselme başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Manchester United'ın genç yıldızının peşinde!

21 yaşındaki Greendwood, forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Manchester United'ın genç yıldızının peşinde!

Genç futbolcu, iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor. Genç yıldız, 1.81 cm boyunda...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Manchester United'ın genç yıldızının peşinde!

Greendwood, İngiltere Milli Takımı formasını 1 karşılaşmada terletti.

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