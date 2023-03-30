TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Manchester United'ın genç yıldızının peşinde!

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood için kapıştığı iddia edildi.
İngiliz basınından The Athletic'e göre; iki ezeli rakip, Kırmızı Şeytanlar ile temasa geçti.
Ancak United, 21 yaşındaki genç forvet için yapılan tüm yaklaşımları reddetti.
Manchester United forması altında son maçına 22 Ocak 2022'de çıkan Greenwood o günden bu yana formasına hasret kaldı.
The Sun, geçtiğimiz haftalarda genç yıldızın, hakkındaki suçlamalardan beraat ettikten sonra takımın teknik direktörü Erik ten Hag ile görüşerek takıma geri dönmek istediğini söylediği öne sürmüş ancak bir gelişme olmamıştı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bu nedenle oyuncuyu kiralamak için girişimde bulunduğu iddia edildi.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Greenwood'un ManU ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Genç yıldız, Manchester United ile çıktığı 129 maçta 35 gol ve 12 asist yaptı.
MASON GREENWOOD KİMDİR?
1 Ocak 2001 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Manchester United'ın genç takımında başladı.
2019'da A takıma yükselme başarısı gösterdi.
21 yaşındaki Greendwood, forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor.
Genç futbolcu, iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor. Genç yıldız, 1.81 cm boyunda...
Greendwood, İngiltere Milli Takımı formasını 1 karşılaşmada terletti.