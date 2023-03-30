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Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! 3 hafta daha yok

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkıyor. Sarı-lacivertliere o isimden bir kötü haber daha geldi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 08:59
Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! 3 hafta daha yok

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! 3 hafta daha yok

Sarı-lacivertlierde bu maç öncesi sakat sayısının fazla olması can sıkıyor...

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! 3 hafta daha yok

Fenerbahçe'nin büyük umutlar bağladığı savunma oyuncusu Luan Peres ise bir türlü sakatlığını atlatamadı.

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! 3 hafta daha yok

Dizine yükleme yaptığında ödem ve şişlik meydana gelen tecrübeli stoper en az 3 hafta daha bireysel olarak çalışacak.

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! 3 hafta daha yok

Mayıs ayından önce sahalara dönmesinin zor olduğu belirtildi. Jorge Jesus sezonun büyük bölümünde ondan faydalanamadı.

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! 3 hafta daha yok

LUAN PERES KİMDİR?

19 Temmuz 1994 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Portuguesa altyapısında başladı.

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! 3 hafta daha yok

Sırasıyla Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos ve Marsilya formaları giydi.

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! 3 hafta daha yok

Peres sezon başında Fransız ekibinden 5.2 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! 3 hafta daha yok

Defans hattında stoper olarak görev yapan Peres zaman zaman da sol bek olarak oynuyor.

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! 3 hafta daha yok

Geride bıraktığımız sezon Marsilya formasıyla 49 karşılaşmada görev alan Peres, 3 asiste imzasını attı.

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! 3 hafta daha yok

Tecrübeli oyuncu, kariyerinde en çok Santos forması giydi. Çıktığı 89 maçta 5 asist kaydetti.

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! 3 hafta daha yok

1.90 cm boyundaki Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...

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