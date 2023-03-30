Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber! 3 hafta daha yok

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.
Sarı-lacivertlierde bu maç öncesi sakat sayısının fazla olması can sıkıyor...
Fenerbahçe'nin büyük umutlar bağladığı savunma oyuncusu Luan Peres ise bir türlü sakatlığını atlatamadı.
Dizine yükleme yaptığında ödem ve şişlik meydana gelen tecrübeli stoper en az 3 hafta daha bireysel olarak çalışacak.
Mayıs ayından önce sahalara dönmesinin zor olduğu belirtildi. Jorge Jesus sezonun büyük bölümünde ondan faydalanamadı.
LUAN PERES KİMDİR?
19 Temmuz 1994 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Portuguesa altyapısında başladı.
Sırasıyla Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos ve Marsilya formaları giydi.
Peres sezon başında Fransız ekibinden 5.2 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Defans hattında stoper olarak görev yapan Peres zaman zaman da sol bek olarak oynuyor.
Geride bıraktığımız sezon Marsilya formasıyla 49 karşılaşmada görev alan Peres, 3 asiste imzasını attı.
Tecrübeli oyuncu, kariyerinde en çok Santos forması giydi. Çıktığı 89 maçta 5 asist kaydetti.
1.90 cm boyundaki Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...