Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan Beşiktaş derbisi sözleri!

Bizim için hiçbir maçın bir diğerinden farkı yok. Bu süreçte her maçın önemi final niteliğinde. Her maç çok önemli, iyi konsantre oluyoruz, iyi çalışıyoruz. Her maçı maçtan önce kafamızda oynayarak, teknik ve taktik anlamda gerekli her şeyi konuşarak ilerliyoruz. Maçların takımlara göre ayrımı yok. Tabii ki derbinin havası ne olursa olsun daha farklıdır; hem taraftarlarımızın hem de herkesin gözünde. Biz profesyonel oyuncular için her maç çok önemli ve değerli. Bunun bilincindeyiz."