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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique'ye özel görev

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, takımını Beşiktaş derbisine hazırlıyor. Jesus, Kartal’ın yıldız forveti Vincent Aboubakar'ı durdurma planını yaptı. Gustavo Henrique, Kamerunlu futbolcuya adım attırmayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 06:50
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique'ye özel görev

Süper Lig'de şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, galibiyet serisine Beşiktaş'ı da eklemek istiyor. Kartal'ın bu karşılaşma öncesinde en büyük silahı hiç şüphesiz Vincent Aboubakar. Kamerunlu forvet çok formda. Gücüyle de savunmaları çok yıpratıyor. Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, 31 yaşındaki yıldızı Gustavo Henrique ile kilitlemeyi planlıyor. Jesus, Gustavo ile idmanlarda bire bir ilgileniyor.

BAĞLANTIYA MAKAS
Jorge Jesus, Gustavo Henrique'yi bire bir markajda görevlendirdi ancak ana amacı Vincent Aboubakar ile kanat ve orta saha oyuncularının bağlantısını kesmek. Bunun için de özel taktikler ve saha içi pozisyon almalarıyla Aboubakar'a pas akışını engellemeyi planlıyor. Jesus bu maçı kazanmaları halinde şampiyonluk için şanslarının çok daha artacağını oyuncularına aktardı.

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