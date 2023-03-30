FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için gelecekler! İşte kritik tarih

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili belirsizlik sürüyor.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili belirsizlik sürüyor.
Portekizli hoca, "Sözleşmemin sezon sonunda bittiğini herkes biliyor" dedi.
Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddiaları yüksek sesle dillendiriliyor.
BREZİLYA İÇİN İKİ ADAY VAR
Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues'in teknik direktör adayları arasında iki isim bulunuyor.
Bir tanesi daha önce, "Ona hayranım. Çünkü o bir fenomen" dediği İspanyol devi Real Madrid'in teknik patronu Carlo Ancelotti.
İtalyan çalıştırıcının yanı sıra Fenerbahçe'nin deneyimli çalıştırıcısı Jorge Jesus da Sambacılar'ın teknik direktör adayları arasında bulunuyor.
JESUS İLE GÖRÜŞME
Takvim'in haberine göre nisan ayında Ednaldo Rodrigues, Jorge Jesus ile de bir görüşme yapmak istiyor.
Bu görüşmenin Jesus'un geleceği adına çok büyük önem arz ettiği vurgulandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da Brezilya'ya sıcak baktığı iddia ediliyor.
Jesus ile Brezilya Federasyonu arasındaki görüşmenin yapılacağı ayda sarı-lacivertliler ligde zorlu maçlara çıkacak.
Fenerbahçe'nin bu sezonki sportif başarısı da Jesus konusunda belirleyici olacak.
Kanarya, gidişata göre 68 yaşındaki çalıştırıcı ile sezon sonunda görüşme gerçekleştirecek.
Sezon başında Fenerbahçe'nin dümenine geçen Jesus, sarı-lacivertliler ile tüm kulvarlarda 39 maça çıktı.
68 yaşındaki hoca bu maçların 26'sını kazanırken 7 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.
Jesus, Fenerbahçe'nin başında 6 kez mağlubiyet yaşadı.
Portekizli hoca, sarı-lacivertliler ile Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam ederken, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da sürdürüyor.