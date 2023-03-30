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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için gelecekler! İşte kritik tarih

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bir süredir adı Brezilya Milli Takımı ile anılan tecrübeli çalıştırıcı için tarih verildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 12:08 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 12:52
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için gelecekler! İşte kritik tarih

Jesus ile Brezilya Federasyonu arasındaki görüşmenin yapılacağı ayda sarı-lacivertliler ligde zorlu maçlara çıkacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için gelecekler! İşte kritik tarih

Fenerbahçe'nin bu sezonki sportif başarısı da Jesus konusunda belirleyici olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için gelecekler! İşte kritik tarih

Kanarya, gidişata göre 68 yaşındaki çalıştırıcı ile sezon sonunda görüşme gerçekleştirecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için gelecekler! İşte kritik tarih

Sezon başında Fenerbahçe'nin dümenine geçen Jesus, sarı-lacivertliler ile tüm kulvarlarda 39 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için gelecekler! İşte kritik tarih

68 yaşındaki hoca bu maçların 26'sını kazanırken 7 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için gelecekler! İşte kritik tarih

Jesus, Fenerbahçe'nin başında 6 kez mağlubiyet yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için gelecekler! İşte kritik tarih

Portekizli hoca, sarı-lacivertliler ile Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam ederken, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da sürdürüyor.

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