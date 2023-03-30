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FENERBAHÇE HABERİ: Transferde dev kapışma! Arda Güler'e bir talip daha

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler transferde paylaşılamıyor. Gösterdiği performansla göz dolduran 18 yaşındaki oyuncu Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı. Birçok dev takımın listesine giren Arda Güler'e bir talip daha çıktı. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 20:58 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 20:59
BURAK ŞENTÜRK
Transferde dev kapışma! Arda Güler'e bir talip daha

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler, performansıyla Avrupa devlerinin yakın takibine girdi.

Transferde dev kapışma! Arda Güler'e bir talip daha

Bu sezon forma giydiği maçlarda kalitesini konuşturan genç oyuncu, geleceğin en büyük yıldızları arasında gösteriliyor.

Transferde dev kapışma! Arda Güler'e bir talip daha

18 yaşındaki oyuncu göz dolduran futboluyla Fenerbahçe taraftarının da sevgilisi konumunda bulunuyor.

Transferde dev kapışma! Arda Güler'e bir talip daha

Arda Güler'in sahada yaptığı her hareket, sarı-lacivertli taraftarlarda heyecan yaratıyor.

Transferde dev kapışma! Arda Güler'e bir talip daha

GELECEĞİN YILDIZLARI LİSTESİNDE!
GOAL tarafından futbolda bir sonraki yıldızı belirlemek için her yıl düzenli olarak verilen ödüle Arda Güler layık görüldü.

Transferde dev kapışma! Arda Güler'e bir talip daha

Genç oyuncu için, "Türk Messi lakaplı futbolcu, çok az kişide olan yeteneğe sahip." ifadeleri kullanıldı.

Transferde dev kapışma! Arda Güler'e bir talip daha

Türk futbolunun çok şeyler beklediği genç yıldız, Avrupa'dan birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.

Transferde dev kapışma! Arda Güler'e bir talip daha

Arda Güler'in sözleşmesinde '1500 dakika oynamazsa 5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.

Transferde dev kapışma! Arda Güler'e bir talip daha

18 yaşındaki oyuncuyu yakından takip eden dev kulüpler, deyim yerindeyse transfer için pusuda bekliyor.

Transferde dev kapışma! Arda Güler'e bir talip daha

İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona, bir süredir Arda Güler'in peşinde.

Transferde dev kapışma! Arda Güler'e bir talip daha

Fransa Ligue 1'den PSG ve İngiltere Premier Lig'den Manchester City de Arda Güler'i radarına almış takımlar arasında.

Transferde dev kapışma! Arda Güler'e bir talip daha

MARSILYA DA DEVREYE GİRDİ!
Fransız basınında yer alan haberde; Ligue 1 ekibi Marsilya'nın Arda Güler'i transfer listesine dahil ettiği ifade edildi.

Transferde dev kapışma! Arda Güler'e bir talip daha

Ofansif bir orta saha arayan Marsilya'nın genç oyuncuyu kadrosuna katmakla ilgilendiği belirtildi.

Transferde dev kapışma! Arda Güler'e bir talip daha

Birçok önemli kulüp tarafından takip edildiğinin altı çizilen haberde, Marsilya'nın işinin oldukça zor olduğu kaydedildi.

Transferde dev kapışma! Arda Güler'e bir talip daha

Bu sezon Fenerbahçe'de 21 resmi maçta forma giyen Arda Güler, 3 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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