FENERBAHÇE HABERİ: Transferde dev kapışma! Arda Güler'e bir talip daha

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler, performansıyla Avrupa devlerinin yakın takibine girdi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler, performansıyla Avrupa devlerinin yakın takibine girdi.
Bu sezon forma giydiği maçlarda kalitesini konuşturan genç oyuncu, geleceğin en büyük yıldızları arasında gösteriliyor.
18 yaşındaki oyuncu göz dolduran futboluyla Fenerbahçe taraftarının da sevgilisi konumunda bulunuyor.
Arda Güler'in sahada yaptığı her hareket, sarı-lacivertli taraftarlarda heyecan yaratıyor.
GELECEĞİN YILDIZLARI LİSTESİNDE!
GOAL tarafından futbolda bir sonraki yıldızı belirlemek için her yıl düzenli olarak verilen ödüle Arda Güler layık görüldü.
Genç oyuncu için, "Türk Messi lakaplı futbolcu, çok az kişide olan yeteneğe sahip." ifadeleri kullanıldı.
Türk futbolunun çok şeyler beklediği genç yıldız, Avrupa'dan birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.
Arda Güler'in sözleşmesinde '1500 dakika oynamazsa 5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.
18 yaşındaki oyuncuyu yakından takip eden dev kulüpler, deyim yerindeyse transfer için pusuda bekliyor.
İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona, bir süredir Arda Güler'in peşinde.
Fransa Ligue 1'den PSG ve İngiltere Premier Lig'den Manchester City de Arda Güler'i radarına almış takımlar arasında.
MARSILYA DA DEVREYE GİRDİ!
Fransız basınında yer alan haberde; Ligue 1 ekibi Marsilya'nın Arda Güler'i transfer listesine dahil ettiği ifade edildi.
Ofansif bir orta saha arayan Marsilya'nın genç oyuncuyu kadrosuna katmakla ilgilendiği belirtildi.
Birçok önemli kulüp tarafından takip edildiğinin altı çizilen haberde, Marsilya'nın işinin oldukça zor olduğu kaydedildi.
Bu sezon Fenerbahçe'de 21 resmi maçta forma giyen Arda Güler, 3 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
Genç oyuncunun sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Arda Güler'in güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.