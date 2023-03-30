Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine misafir takım seyircisi alınmayacak!

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisiyle ilgili İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararları paylaştı. Buna göre derbiye misafir takım seyircisi alınmayacak.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Beşiktaş ile 2 Nisan Pazar günü Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağımız karşılaşma öncesinde İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararlar şu şekilde:



-İl Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım seyircileri müsabakaya alınmayacağından dolayı, misafir tribün bloklarındaki koltuklar taraftarlarımız için satışa sunulacaktır.



-Son 365 gün içerisinde Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kartını iptal eden taraftarlara bilet satışı yapılmayacak, kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecektir.



-Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarlara bilet satışı yapılmayacaktır.



-Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarla kombine kartlardan bilet transferi yapılmayacaktır.



-Son 24 saat dahil olmak üzere, satışı yapılan tüm biletler transfere kapalı olacaktır.



-Son 24 saat dahil olmak üzere tüm kombine biletlere sadece 1 transfer hakkı verilecektir.