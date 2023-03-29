Samandıra'da kemik sesleri

Dünkü idmanın ikinci bölümünü sahada yapan sarı lacivertlilerde resmen kemik sesleri duyuldu. Yoğun yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların hırsı gözlerden kaçmadı. Zaman zaman keyifli anlar da yaşandı. Takımın bu motivasyonu ve azmi teknik ekibin yüzünü güldürdü. Çalışmanın ciddiyeti fotoğraflara da yansıdı.
Dünküidmanın ikinci bölümünü sahada yapan sarı lacivertlilerde resmen kemik sesleri duyuldu. Yoğun yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların hırsı gözlerden kaçmadı. Zaman zaman keyifli anlar da yaşandı. Takımın bu motivasyonu ve azmi teknik ekibin yüzünü güldürdü. Çalışmanın ciddiyeti fotoğraflara da yansıdı.