Rakip Real Madrid!

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında bugün İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak. İspanya'nın başkenti Madrid'deki mücadele, 21.45'te başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 18 galibiyet ve 12 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor. Real Madrid ise 21 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Real Madrid, 85-71 kazanmıştı.

PLANI İYİ YAPMALIYIZ

Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris Itoudis, Real maçıyla ilgili konuştu. Yunan çalıştırıcı, "Bu maç için ihtiyacımız olan şey iyi bir maç planıyla parkeye çıkıp, bu planı 40 dakika boyunca uygulayabilmek. Böyle zorlu bir maçı kazanmak için çok iyi bir maç çıkarmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.