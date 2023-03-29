Kanarya kuvvetlendi!

Fenerbahçe Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı. Milli takımlarına giden futbolcuların yokluğunda gerçekleştirilen antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü. İdman taktiksel çalışmalarla bitti.
Fenerbahçe Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı. Milli takımlarına giden futbolcuların yokluğunda gerçekleştirilen antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü. İdman taktiksel çalışmalarla bitti.