Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Brezilya Milli Takımı derken...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Brezilya Milli Takımı derken...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalaadığı teknik direktör Jorge Jesus'un sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Adı Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile anılan Portekizli çalıştırıcıya sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 12:53
Mert Kılıç
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Brezilya Milli Takımı derken...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ses getiren bir hamleye imza atmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Brezilya Milli Takımı derken...

Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Brezilya Milli Takımı derken...

Fenerbahçe, 68 yaşındaki çalıştırıcıyla tek sezonluk sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Brezilya Milli Takımı derken...

Süper Lig'de sezon sonuna yaklaşılırken, Jorge Jesus'un takımdaki geleceği de merak konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Brezilya Milli Takımı derken...

Deneyimli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan ilk maçın ardından gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Brezilya Milli Takımı derken...

"TÜRKİYE'YE UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANDIM"

Flamengo iddialarıyla ilgili gazeteci Gabriel Reis'e konuşan Jorge Jesus, "Türkiye'de havalar çok soğuk ve uyum sağlama konusunda çok zorlandım. Mayıs ayını beklemeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Brezilya Milli Takımı derken...

"HERKES SÖZLEŞMENİN MAYISTA BİTECEĞİNİ BİLİYOR"

Jesus, bu sözleriyle ilgili Sevilla ile oynanan rövanş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında "Herkes benim sözleşmemin mayıs ayında biteceğini biliyor. Bu yeni bir şey değil." demişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Brezilya Milli Takımı derken...

Portekizli teknik direktör, geçtiğimiz günlerde yine gündem olan açıklamalara imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Brezilya Milli Takımı derken...

"BREZİLYA'YI ÇALIŞTIRMAK İSTEMEYEN HERHANGİ BİR TEKNİK DİREKTÖR VAR MI?"

Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı iddialarıyla ilgili, "Dünyada Brezilya'ya teknik direktörlük yapmak istemeyen herhangi bir teknik direktör var mı? Benimle kimse görüşmedi. Sözleşmem mayıs ayında bitiyor. Sonra ne olacağını göreceğiz."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Brezilya Milli Takımı derken...

"Sezon bittiğinde harekete geçeceğim. Her zaman böyle yapıyorum. Hemen karar vermiyorum. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Brezilya Milli Takımı derken...

"Brezilya Milli Takımı'na kim teknik direktörlük yapmak istemez ki? Belki Real Madrid'de ya da Barcelona'da çalışıyor olsam... Bir milli takımın başına geçmek için uygun muyum, çok az ama bir hipotez olabilir"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Brezilya Milli Takımı derken...

"SADECE ŞAMPİYONLUK KAZANABİLECEK TAKIMLARI ÇALIŞTIRIRIM"

"Sadece şampiyonluk kazanabilecek takımları kabul ederim, kulüplerimi bu şekilde seçiyorum. Hiçbir şey kazanamayacağım bir kulüpte teknik direktörlük yapmam."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Brezilya Milli Takımı derken...

"MAYIS AYINDA NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

"Kariyerimde her şey bir olasılık. Hiçbir şeyi bir kenara bırakamam. Aralarından seçim yapabileceğim birçok şey var ve mayıs ayında sözleşmem bittiğinde ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Brezilya Milli Takımı derken...

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini korurken, tecrübeli çalıştırıcıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Brezilya Milli Takımı derken...

SUUDİ ARABİSTAN'DAN JESUS'A KANCA

Arap basını, Suudi Arabistan teknik direktörlüğü için Jorge Jesus'un düşünüldüğünü duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Brezilya Milli Takımı derken...

Arriyadiyah'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan Milli Takımı'nda Herve Renard'dan boşalan teknik direktörlük görevi için adaylar arasında Jorge Jesus da yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Brezilya Milli Takımı derken...

MANCINI VE ZIDANE DA ADAYLAR ARASINDA

Haberde Roberto Mancini ve Zinedine Zidane'ın da adaylar arasında bulunduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Brezilya Milli Takımı derken...

İşte o haber...

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