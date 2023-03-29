Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan Aboubakar'a özel plan! Beşiktaşlı yıldızı böyle durduracak

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan Aboubakar'a özel plan! Beşiktaşlı yıldızı böyle durduracak

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, siyah-beyazlıların yıldız golcüsü Vincent Aboubakar için özel bir plan hazırladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 11:00
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan Aboubakar'a özel plan! Kamerunlu yıldızı böyle durduracak

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir derbiye sahne olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan Aboubakar'a özel plan! Kamerunlu yıldızı böyle durduracak

İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan Aboubakar'a özel plan! Kamerunlu yıldızı böyle durduracak

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan Aboubakar'a özel plan! Kamerunlu yıldızı böyle durduracak

Mücadele öncesi maç eksiği de bulunan Fenerbahçe, topladığı 24 puanla 2. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan Aboubakar'a özel plan! Kamerunlu yıldızı böyle durduracak

Sarı-lacivertliler derbiyi kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmak ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan Aboubakar'a özel plan! Kamerunlu yıldızı böyle durduracak

Beşiktaş ise 49 puanla 3. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan Aboubakar'a özel plan! Kamerunlu yıldızı böyle durduracak

Fenerbahçe gibi son 3 maçını kazanan siyah-beyazlılar, derbiden zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeyi ve üst sıraları zorlamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan Aboubakar'a özel plan! Kamerunlu yıldızı böyle durduracak

Fenerbahçe'de derbinin hazırlıkları salı günü yapılan antrenmanla başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan Aboubakar'a özel plan! Kamerunlu yıldızı böyle durduracak

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde milli takımlarına giden futbolcuların yokluğunda gerçekleştirilen antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan Aboubakar'a özel plan! Kamerunlu yıldızı böyle durduracak

Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan Aboubakar'a özel plan! Kamerunlu yıldızı böyle durduracak

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, öğrencileriyle Beşiktaş derbisi öncesi bir toplantı gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan Aboubakar'a özel plan! Kamerunlu yıldızı böyle durduracak

JESUS'TAN ÖĞRENCİLERİNE ABOUBAKAR UYARISI

Jesus, Beşiktaş'ın son haftalardaki formda ismi Aboubakar konusunda ise uyarılar yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan Aboubakar'a özel plan! Kamerunlu yıldızı böyle durduracak

GUSTAVO HENRIQUE İLE KİLİTLEYECEK

Usta hocanın hem Cenk hem Aboubakar'a yakın oynamaları gerektiğini belirtip Abou'yu Gustavo Henrique ile kilitlemeyi düşündüğü öğrenildi.

DİĞER
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı: Tıpkı babası
Selami Şahin'in yoldan geçen kadınları ofisine davet ettiği görüntüleri sonrası itiraflar peş peşe "Yeni olan bir şey değil siz yeni mi duydunuz?"
Cimbom'a kötü haber! Transferde 2 rakip birden
G.Saray'da şok ayrılık! Yerine gelecek isim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Osayi Samuel Brentford'un radarında! İşte ödenecek rakam
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta?
TOGG uzun, kısa menzil kaç dakikada şarj olur?
TOGG otomatik vites mi manuel mi?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Messi Arjantin formasıyla "100'ler kulübü"ne girdi Messi Arjantin formasıyla "100'ler kulübü"ne girdi 11:22
Anadolu Efes Bologna'yı ağırlıyor Anadolu Efes Bologna'yı ağırlıyor 11:20
Curry Warriors'a galibiyeti getirdi! NBA'de sonuçlar Curry Warriors'a galibiyeti getirdi! NBA'de sonuçlar 11:17
Di Maria'dan flaş transfer kararı! G.Saray'a... Di Maria'dan flaş transfer kararı! G.Saray'a... 11:11
Türk Telekom - KK Buducnost maçı saat kaçta? Türk Telekom - KK Buducnost maçı saat kaçta? 11:03
Aboubakar'a özel plan! Beşiktaşlı yıldızı böyle durduracak Aboubakar'a özel plan! Beşiktaşlı yıldızı böyle durduracak 11:00
Daha Eski
Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 10:53
Osayi Samuel Brentford'un radarında! İşte ödenecek rakam Osayi Samuel Brentford'un radarında! İşte ödenecek rakam 10:25
G.Saray'da şok ayrılık! Yerine gelecek isim... G.Saray'da şok ayrılık! Yerine gelecek isim... 10:13
Kuntz'un yerine o isim geliyor! Kuntz'un yerine o isim geliyor! 09:36
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta? 09:33
Rizespor - Manisa FK maçı saat kaçta? Rizespor - Manisa FK maçı saat kaçta? 09:22