FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan Aboubakar'a özel plan! Beşiktaşlı yıldızı böyle durduracak

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.
Mücadele öncesi maç eksiği de bulunan Fenerbahçe, topladığı 24 puanla 2. sırada bulunuyor.
Sarı-lacivertliler derbiyi kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmak ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor.
Beşiktaş ise 49 puanla 3. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe gibi son 3 maçını kazanan siyah-beyazlılar, derbiden zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeyi ve üst sıraları zorlamayı hedefliyor.
Fenerbahçe'de derbinin hazırlıkları salı günü yapılan antrenmanla başladı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde milli takımlarına giden futbolcuların yokluğunda gerçekleştirilen antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.
Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, öğrencileriyle Beşiktaş derbisi öncesi bir toplantı gerçekleştirdi.
GUSTAVO HENRIQUE İLE KİLİTLEYECEK
Usta hocanın hem Cenk hem Aboubakar'a yakın oynamaları gerektiğini belirtip Abou'yu Gustavo Henrique ile kilitlemeyi düşündüğü öğrenildi.