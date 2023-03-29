Haberler Fenerbahçe ‘Berabere bitmeyecek’

‘Berabere bitmeyecek’

Takımın bu sezon performansı yükselen isimlerinden Miguel Crespo, Beşiktaş derbisini sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Maça çok motive olduklarını söyleyen Portekizli orta saha, "Sezonun ilk yarısındaki maçta iki taraf için de beklentiler çok büyük. Şimdi ise favori olan taraf biziz. Bu kez berabere bitmeyecek" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 06:50
‘Berabere bitmeyecek’
Takımın bu sezon performansı yükselen isimlerinden Miguel Crespo, Beşiktaş derbisini sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Maça çok motive olduklarını söyleyen Portekizli orta saha, "Sezonun ilk yarısındaki maçta iki taraf için de beklentiler çok büyük. Şimdi ise favori olan taraf biziz. Bu kez berabere bitmeyecek" şeklinde konuştu.
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