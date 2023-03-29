Takımın bu sezon performansı yükselen isimlerinden Miguel Crespo, Beşiktaş derbisini sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Maça çok motive olduklarını söyleyen Portekizli orta saha, "Sezonun ilk yarısındaki maçta iki taraf için de beklentiler çok büyük. Şimdi ise favori olan taraf biziz. Bu kez berabere bitmeyecek" şeklinde konuştu.
Takımınbu sezon performansı yükselen isimlerinden Miguel Crespo, Beşiktaş derbisini sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Maça çok motive olduklarını söyleyen Portekizli orta saha, "Sezonun ilk yarısındaki maçta iki taraf için de beklentiler çok büyük. Şimdi ise favori olan taraf biziz. Bu kez berabere bitmeyecek" şeklinde konuştu.