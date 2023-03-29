Atıyor ama kapatamıyor

Bu sezon attığı 61 golle ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe, kalesini kapatmakta ise zorlanıyor. Sarı lacivertli takım, ilk 4 sırada yer alan ekipler içinde yediği 26 golle, Adana Demir'den (27) sonra geliyor. Galatasaray 19, Beşiktaş ise 26 gol yedi.
Bu sezon attığı 61 golle ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe, kalesini kapatmakta ise zorlanıyor. Sarı lacivertli takım, ilk 4 sırada yer alan ekipler içinde yediği 26 golle, Adana Demir'den (27) sonra geliyor. Galatasaray 19, Beşiktaş ise 26 gol yedi.