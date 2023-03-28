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Zenit ile iş birliği

Fenerbahçe, depremzedeler yararına Zenit ile hazırlık maçı oynamıştı. İki kulüp dün de bir iş birliği anlaşması yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayacak ve 2 yıl geçerli olacak iş birliğimiz sonucunda birçok proje birlikte gerçekleştirilebilecek" denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 06:50
Zenit ile iş birliği
Fenerbahçe, depremzedeler yararına Zenit ile hazırlık maçı oynamıştı. İki kulüp dün de bir iş birliği anlaşması yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayacak ve 2 yıl geçerli olacak iş birliğimiz sonucunda birçok proje birlikte gerçekleştirilebilecek" denildi.
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