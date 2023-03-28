Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Toplam rakam 12 oldu! Hangi Fenerbahçeli yıldızı hangi takım istiyor?

TRANSFER HABERİ | Toplam rakam 12 oldu! Hangi Fenerbahçeli yıldızı hangi takım istiyor?

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe sezon sonunu mutlak şampiyonlukla tamamlamak istiyor. Kanarya'da gelecek sezon planlamaları yapılırken takımdaki pek çok futbolcuya transferde büyük bir ilgi söz konusu. İşte sarı lacivertlilerdeki yıldız isimlere talip olan takımlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ | Toplam rakam 12 oldu! Hangi Fenerbahçeli yıldızı hangi takım istiyor?

Fenerbahçeli futbolculara büyük bir ilgi söz konusu. İşte Kanarya'nın yıldızlarına talip olan takımlar...

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Luan Peres: Sao Paulo, Flamengo

TRANSFER HABERİ | Toplam rakam 12 oldu! Hangi Fenerbahçeli yıldızı hangi takım istiyor?

Gustavo Henrique: Sao Paulo

TRANSFER HABERİ | Toplam rakam 12 oldu! Hangi Fenerbahçeli yıldızı hangi takım istiyor?

Ferdi Kadıoğlu: Ajax, Inter, Napoli, Feyenoord, B.Dortmund

TRANSFER HABERİ | Toplam rakam 12 oldu! Hangi Fenerbahçeli yıldızı hangi takım istiyor?

Osayi Samuel: Brighton

TRANSFER HABERİ | Toplam rakam 12 oldu! Hangi Fenerbahçeli yıldızı hangi takım istiyor?

Miguel Crespo: Atletico Madrid, Porto

TRANSFER HABERİ | Toplam rakam 12 oldu! Hangi Fenerbahçeli yıldızı hangi takım istiyor?

Miha Zajc: Bologna

TRANSFER HABERİ | Toplam rakam 12 oldu! Hangi Fenerbahçeli yıldızı hangi takım istiyor?

İsmail Yüksek: Sassuolo

TRANSFER HABERİ | Toplam rakam 12 oldu! Hangi Fenerbahçeli yıldızı hangi takım istiyor?

Arda Güler: PSG, Barcelona, B.Dortmund, Napoli, B.Münih, Liverpool

TRANSFER HABERİ | Toplam rakam 12 oldu! Hangi Fenerbahçeli yıldızı hangi takım istiyor?

Diego Rossi: Flamengo

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