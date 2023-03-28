TRANSFER HABERİ | Toplam rakam 12 oldu! Hangi Fenerbahçeli yıldızı hangi takım istiyor?

Fenerbahçeli futbolculara büyük bir ilgi söz konusu. İşte Kanarya'nın yıldızlarına talip olan takımlar...
İŞTE O LİSTE:
Luan Peres: Sao Paulo, Flamengo
Fenerbahçeli futbolculara büyük bir ilgi söz konusu. İşte Kanarya'nın yıldızlarına talip olan takımlar...
İŞTE O LİSTE:
Luan Peres: Sao Paulo, Flamengo
Gustavo Henrique: Sao Paulo
Ferdi Kadıoğlu: Ajax, Inter, Napoli, Feyenoord, B.Dortmund
İsmail Yüksek: Sassuolo
Arda Güler: PSG, Barcelona, B.Dortmund, Napoli, B.Münih, Liverpool
Diego Rossi: Flamengo
Pedro: Fiorentina
Enner Valencia: Internacional
Serdar Dursun: Schalke