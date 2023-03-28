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Tek düşüncem şampiyonluk

Fenerbahçe'nin hocası sözleşmesiyle ilgili polemiklere cevap verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 06:50
Tek düşüncem şampiyonluk
Sarı - lacivertlilerin hocası Jorge Jesus hakkındaki kontrat polemiklerinin Beşiktaş derbisini etkilememesi için açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı "Daha önce de söyledim, Fenerbahçe ile kontratım sezon sonunda bitiyor. Bu yüzden bu konuyu gündemde tutmanın bir mantığı yok. Şu anda tek düşüncem takımın başarısı. Şampiyonluk kazanmayı, Türkiye Kupası'nı almayı hedefliyorum" dedi. Jesus, kontrat söylentilerine kafa yormadığını belirterek "Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Beşiktaş derbisi var. Futbolcularımla tatilde bile telefonda konuştum. Programlarını hatırlattım. Bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Herkes bu büyük meydan okumayı bekliyor" ifadelerini kullandı.
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