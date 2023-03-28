Serdar Aziz Roma’ya gitti

Milli Takımlara seçilmeyen futbolcular, izinli günlerini farklı şekillerde değerlendirdiler. Sarı-lacivertli ekibin stoperi Serdar Aziz, izinli günlerinde İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti. Tarihi şehri karış karış gezerek Beşiktaş derbisi öncesinde stres attı.
Milli Takımlara seçilmeyen futbolcular, izinli günlerini farklı şekillerde değerlendirdiler. Sarı-lacivertli ekibin stoperi Serdar Aziz, izinli günlerinde İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti. Tarihi şehri karış karış gezerek Beşiktaş derbisi öncesinde stres attı.