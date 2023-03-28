Jesus'un taktiği merak ediliyor

Kanarya bu sezon 3'lü de oynadı 4'lü de. Jorge Jesus özellikle büyük maçlarda 3'lü savunma anlayışı ile sahaya çıkmıştı. Ancak beklenilen performansı yakalayamamıştı. Portekizli çalıştırıcının Beşiktaş derbisine 3'lü mü, 4'lü mü çıkacağı merak konusu.
Kanarya bu sezon 3'lü de oynadı 4'lü de. Jorge Jesus özellikle büyük maçlarda 3'lü savunma anlayışı ile sahaya çıkmıştı. Ancak beklenilen performansı yakalayamamıştı. Portekizli çalıştırıcının Beşiktaş derbisine 3'lü mü, 4'lü mü çıkacağı merak konusu.