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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Zirve yarışında Galatasaray'ın peşini bırakmak istemeyen Fenerbahçe evindeki Beşiktaş derbisinden zaferle ayrılmak istiyor. Kanarya zorlu müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 14:32
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde milli takımlarına giden futbolcuların yokluğunda gerçekleştirilen antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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