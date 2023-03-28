Brezilya'dan Jorge Jesus kararı!

Brezilya Milli Takımı dışında Brezilya Ligi'ne döneceği de konuşulan 68 yaşındaki teknik adam, "Kariyerimde her şey bir olasılık. Hiçbir şeyi bir kenara bırakamam. Aralarından seçim yapabileceğim birçok şey var ve mayıs ayında sözleşmem bittiğinde ne olacağını göreceğiz." dedi.