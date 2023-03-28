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Brezilya'dan Jorge Jesus kararı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmenin hayalini kuruyor. Ancelotti ile yaptığı görüşmelerden henüz bir sonuç alamayan Brezilya Futbol Federasyonu, Jorge Jesus ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 17:28 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 17:28
BURAK ŞENTÜRK
Brezilya'dan Jorge Jesus kararı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımdaki geleceği merak konusu oldu.

Brezilya'dan Jorge Jesus kararı!

Deneyimli hocanın hayallerini süsleyen şey ise Brezilya Milli Takımı hocalığı yapmak.

Brezilya'dan Jorge Jesus kararı!

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Jorge Jesus, net bir şekilde bu hayalini dile getirdi.

Brezilya'dan Jorge Jesus kararı!

Portekizli teknik adam, "Dünyada Brezilya'ya teknik direktörlük yapmak istemeyen herhangi bir teknik direktör var mı? Benimle kimse görüşmedi. Sözleşmem mayıs ayında bitiyor. Sonra ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Brezilya'dan Jorge Jesus kararı!

"SEZON BİTİNCE KARAR VERECEĞİM"
Jesus, sözlerine, "Sezon bittiğinde harekete geçeceğim. Her zaman böyle yapıyorum. Hemen karar vermiyorum. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz." ifadeleriyle devam etti.

Brezilya'dan Jorge Jesus kararı!

Portekizli çalıştırıcının sarı-lacivertli takımdaki sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Brezilya'dan Jorge Jesus kararı!

"REAL MADRID VE BARCELONA..."
Brezilya Milli Takımı için oldukça açık olduğunu kaydeden Jesus, "Brezilya Milli Takımı'na kim teknik direktörlük yapmak istemez ki? Belki Real Madrid'de ya da Barcelona'da çalışıyor olsam...

Brezilya'dan Jorge Jesus kararı!

Bir milli takımın başına geçmek için uygun muyum, çok az ama bir hipotez olabilir." dedi.

Brezilya'dan Jorge Jesus kararı!

Brezilya Milli Takımı dışında Brezilya Ligi'ne döneceği de konuşulan 68 yaşındaki teknik adam, "Kariyerimde her şey bir olasılık. Hiçbir şeyi bir kenara bırakamam. Aralarından seçim yapabileceğim birçok şey var ve mayıs ayında sözleşmem bittiğinde ne olacağını göreceğiz." dedi.

Brezilya'dan Jorge Jesus kararı!

BREZİLYA FUTBOL FEDERASYONU KARARINI VERDİ!
Teknik direktör Jorge Jesus'a Brezilya Milli Takımı'ndan kötü haber geldi.

Brezilya'dan Jorge Jesus kararı!

Portekiz basınında yer alan habere göre; CBF, teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'u düşünmüyor.

Brezilya'dan Jorge Jesus kararı!

Adaylar üzerinde yoğunlaşan Brezilya Futbol Federasyonu'nun, Jesus'a planlarında yer vermediği ifade edildi.

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