Brezilya'dan Jorge Jesus kararı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımdaki geleceği merak konusu oldu.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımdaki geleceği merak konusu oldu.
Deneyimli hocanın hayallerini süsleyen şey ise Brezilya Milli Takımı hocalığı yapmak.
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Jorge Jesus, net bir şekilde bu hayalini dile getirdi.
Portekizli teknik adam, "Dünyada Brezilya'ya teknik direktörlük yapmak istemeyen herhangi bir teknik direktör var mı? Benimle kimse görüşmedi. Sözleşmem mayıs ayında bitiyor. Sonra ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
"SEZON BİTİNCE KARAR VERECEĞİM"
Jesus, sözlerine, "Sezon bittiğinde harekete geçeceğim. Her zaman böyle yapıyorum. Hemen karar vermiyorum. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz." ifadeleriyle devam etti.
Portekizli çalıştırıcının sarı-lacivertli takımdaki sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
"REAL MADRID VE BARCELONA..."
Brezilya Milli Takımı için oldukça açık olduğunu kaydeden Jesus, "Brezilya Milli Takımı'na kim teknik direktörlük yapmak istemez ki? Belki Real Madrid'de ya da Barcelona'da çalışıyor olsam...
Bir milli takımın başına geçmek için uygun muyum, çok az ama bir hipotez olabilir." dedi.
Brezilya Milli Takımı dışında Brezilya Ligi'ne döneceği de konuşulan 68 yaşındaki teknik adam, "Kariyerimde her şey bir olasılık. Hiçbir şeyi bir kenara bırakamam. Aralarından seçim yapabileceğim birçok şey var ve mayıs ayında sözleşmem bittiğinde ne olacağını göreceğiz." dedi.
BREZİLYA FUTBOL FEDERASYONU KARARINI VERDİ!
Teknik direktör Jorge Jesus'a Brezilya Milli Takımı'ndan kötü haber geldi.
Portekiz basınında yer alan habere göre; CBF, teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'u düşünmüyor.
Adaylar üzerinde yoğunlaşan Brezilya Futbol Federasyonu'nun, Jesus'a planlarında yer vermediği ifade edildi.