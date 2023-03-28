Antrenmanlar start aldı

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, Zenit ile oynanan hazırlık maçı sonrasında takıma izin vermişti. Fenerbahçe dün yeniden sahaya indi. Portekizli çalıştırıcı öğrencilerine bir motivasyon konuşması yaptı. Sarı-lacivertli futbolcuların hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, Zenit ile oynanan hazırlık maçı sonrasında takıma izin vermişti. Fenerbahçe dün yeniden sahaya indi. Portekizli çalıştırıcı öğrencilerine bir motivasyon konuşması yaptı. Sarı-lacivertli futbolcuların hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı.